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Объектив Sony G Master 100mm f/2.8 STF OSS

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Объявлен выход очередного объектива в топовой линейке Sony G Master, причем обещано, что у него будет «самое качественное боке из всех объективов Alpha».
11.02.2017
Photonews

Все это стало возможным благодаря новой 11-лепестковой диафрагме, а также оптическому элементу с аподизацией, который работает «подобно фильтру нейтральной плотности с нарастанием плотности к краям». То есть, что-то типа встроенного виньетирования. Сходные принципы лежат в основе объектива Laowa 105mm f/2 STF, который «дает красивый переход от областей, расположенных в фокусе, к областям вне фокуса». 

Для тех, кого смущает, что с этой новой «STF конструкцией» на снимках будет получаться заметное виньетирование, Sony сообщает: «конструкция объектива гарантирует, что виньетирование остается на абсолютном минимуме». 

Объектив поддерживает как системы контрастного автофокуса, так и АФ с фазовой детекцией в фокальной плоскости. В нем использована фирменная система автофокусировки SSM (Sony Super Motor), а также оптическая стабилизация изображения (OSS, Optical SteadyShot), а также кольцо переключения на режим макросъемки, в котором объектив дает увеличение до 0,25х, а минимальное расстояние фокусировки составляет 57 см. 

Как и другие объективы линейки G Master, новый 100mm STF имеет пыле- и влагозащищенное исполнение. Оптическая схема состоит из 14 элементов в 10 группах. Длина объектива – 118 мм, диаметр – 85 мм, вес – 700 грамм. Диаметр резьбы под светофильтры – 72 мм.




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