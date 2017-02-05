Объектив Sony G Master 100mm f/2.8 STF OSS

Все это стало возможным благодаря новой 11-лепестковой диафрагме, а также оптическому элементу с аподизацией, который работает «подобно фильтру нейтральной плотности с нарастанием плотности к краям». То есть, что-то типа встроенного виньетирования. Сходные принципы лежат в основе объектива Laowa 105mm f/2 STF, который «дает красивый переход от областей, расположенных в фокусе, к областям вне фокуса».



Для тех, кого смущает, что с этой новой «STF конструкцией» на снимках будет получаться заметное виньетирование, Sony сообщает: «конструкция объектива гарантирует, что виньетирование остается на абсолютном минимуме».



Объектив поддерживает как системы контрастного автофокуса, так и АФ с фазовой детекцией в фокальной плоскости. В нем использована фирменная система автофокусировки SSM (Sony Super Motor), а также оптическая стабилизация изображения (OSS, Optical SteadyShot), а также кольцо переключения на режим макросъемки, в котором объектив дает увеличение до 0,25х, а минимальное расстояние фокусировки составляет 57 см.



Как и другие объективы линейки G Master, новый 100mm STF имеет пыле- и влагозащищенное исполнение. Оптическая схема состоит из 14 элементов в 10 группах. Длина объектива – 118 мм, диаметр – 85 мм, вес – 700 грамм. Диаметр резьбы под светофильтры – 72 мм.