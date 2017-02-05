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Видео- и кинообъектив Samyang XEEN 20mm T1.9

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Компания Samyang Optics анонсировала выход объектива XEEN 20mm T1.9, предназначенного для съемки видео и кинофильмов
11.02.2017
Photonews

Новый объектив XEEN 20mm T1.9 будет выпускаться с байонетами PL, EF, F, E и MFT, а также в модификациях с метрическими и имперскими (английскими) шкалами. 

В объективе XEEN 20mm T1.9, по сообщению компании Samyang, использована технология X-Coating, ирисовая диафрагма имеет 11 лепестков, а на оправе – фокусировочное и диафрагменное кольца. Производитель обещает, что модели линейки XEEN подходят для съемки видео в 4К (а также в более высоких разрешениях) и в условиях низкой освещенности.




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