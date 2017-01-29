Осветители Adorama Orlit, работающие с радиосистемой TTL-вспышек Canon

Моноблок Orlit Rovelight RT 610 TTL Wireless Monolight, первая модель новой линейки, оснащен встроенной радиосистемой, совместимой с радиосистемой управления TTL-вспышками Canon. Кроме того, моноблок может работать со всеми зеркальными камерами Canon и Nikon при использовании трансиверов Orlit TR-611C и TR-612N TTL, которые начнут выпускаться одновременно с моноблоком. Эти трансиверы делают возможным TTL-управление осветителем от камер Nikon.



Модель Orilt Rovelight RT 610 TTL оснащена 600-ваттным импульсным излучателем с ведущим числом 61 при ISO100 и режимами, совместимыми с системами экспозамера Canon ETTL и Nikon iTTL. Осветитель питается от литиево-ионного аккумулятора емкостью 6000 мАч. Обещано, что на одном заряде можно сделать 450 вспышек на максимальной мощности (при этом время перезарядки вспышки составит 2,5 секунды, однако можно, конечно, устанавливать и более низкие уровни – вплоть до 1/256 от полной, шагами по 1/3 EV). Обещано, что в пределах всего диапазона мощностей импульса отклонение от стандартной цветовой температуры 5500К составит не более 150К.



Управление вспышками можно разделить на пять групп, предоставляется 16 каналов во избежание пересечений с другими системами в зоне досягаемости.



Режим высокоскоростной синхронизации позволяет работать с короткими выдержками до 1/8000 с. Моделирующий свет реализован при помощи светодиодной лампы мощностью 20W со световой температурой 3200К (лампа накаливания) и тремя возможными уровнями яркости.



Новый моноблок может управляться от новой вспышки Orlit RT-600C TTL Speedlite. Эта вспышка имеет ведущее число 48 при ISO100, она может устанавливаться в разъем «горячий башмак» камеры и работать в качестве ведущей, либо входить в состав группы других радиоуправляемых вспышек как ведомая.