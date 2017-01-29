Подводный бокс SUBAL GX80

SUBAL GX80 обеспечивает доступ ко всем функциям камеры, в том числе к возможности поднимать и опускать встроенную вспышку камеры. Монитор окружен защитной блендой, предотвращающей появление бликов на экране. Задняя крышка бокса закрывается с помощью новой фирменной системы «простого защелкивания».



Корпус бокса изготовлен из алюминиевого сплава со специальным покрытием, стойким к коррозионному воздействию агрессивной морской среды. Все детали выполнены из прочного и легкого сплава, устойчивой к воздействию кислот нержавеющей стали, а также высококачественного пластика. Герметичность обеспечивают изготовленные с высокой точностью О-кольца.



Размеры бокса (ширина / высота / глубина) составляют около 183 x 136 x 92 мм. Вес – 750 грамм (без порта и аксессуаров). В подводном состоянии обеспечивается «почти нейтральная» плавучесть (в зависимости от комплектации). Имеются разъемы для подключения вспышек – два оптоволоконных системы Sea & Sea, а также два пятиконтактных стандартных (опционально). Бокс обеспечивает погружение на глубину 70 метров (и «опционально до 120 метров»).