Новинка рассчитана на использование прежде всего со смартфонами на базе Android. Устройство подключается к разъёму Micro-USB или USB Type-C, а для управления служит сопутствующее мобильное приложение.
Применять Insta360 Air также можно в качестве панорамной веб-камеры для персонального компьютера. В этом случае устройство можно установить на специальном USB-штативе.
Камера выполнена в виде сферы диаметром 37,6 мм, вес составляет всего 26,5 грамма. Оптические блоки располагаются на противоположных сторонах.
Insta360 Air позволяет получать фотографии с разрешением 3008 × 1504 точки, а также записывать видеоролики с разрешением 2560 × 1280 пикселей и скоростью 30 кадров в секунду.
Insta360 Air - камера, предназначенная для осуществления панорамной съёмки с углом охвата 360 градусов.
31.01.2017
Photonews
Photonews
Новинка рассчитана на использование прежде всего со смартфонами на базе Android. Устройство подключается к разъёму Micro-USB или USB Type-C, а для управления служит сопутствующее мобильное приложение.
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