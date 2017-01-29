Новинка рассчитана на использование прежде всего со смартфонами на базе Android. Устройство подключается к разъёму Micro-USB или USB Type-C, а для управления служит сопутствующее мобильное приложение.



Применять Insta360 Air также можно в качестве панорамной веб-камеры для персонального компьютера. В этом случае устройство можно установить на специальном USB-штативе.



Камера выполнена в виде сферы диаметром 37,6 мм, вес составляет всего 26,5 грамма. Оптические блоки располагаются на противоположных сторонах.



Insta360 Air позволяет получать фотографии с разрешением 3008 × 1504 точки, а также записывать видеоролики с разрешением 2560 × 1280 пикселей и скоростью 30 кадров в секунду.