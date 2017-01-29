Подводный бокс SUBAL для камеры Olympus OM-D E-M1 Mark II

Производитель сообщает, что бокс обеспечивает доступ ко всем функциям и кнопкам камеры E-M1 II. Его также можно использовать совместно с видоискателями SUBAL. Бокс оборудован байонетом типа 3.



Размеры бокса (без порта и рукояток) составляют около 234 x 160 x 108 мм, а вес (также без порта и рукояток) – около 1300 грамм. Глубина погружения – до 80 метров (и «опционально до 120 метров»).