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Экшн-камера Rollcap

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Компания ZeroTech анонсировала выпуск экшн-камеры Rollcap со встроенным трехосевым карданным стабилизатором.
29.01.2017
Photonews

Камера Rollcap может снимать видео 4K и делать фотографии в разрешении 13 Мп. Карданная подвеска компенсирует вибрации на угол до ±0,03°, а также смещения подвеса. Кроме того, подвеска обеспечивает наклон камеры на угол до ±30°, панорамирование в пределах ±40° и поворот на угол ±85°. 

Объектив камеры имеет угол зрения 94°, что примерно соответствует фокусному расстоянию 21 мм на полнокадровой системе. На корпусе камеры имеется кнопка включения и выключения видеозаписи, однако для доступа к полному функционалу камеры предлагается использовать смартфон с мобильным приложением. Пользователю доступны режимы замедленного движения, серийной и интервальной съемки, а также таймер автопортрета и режим HDR. 


Штативное гнездо на корпусе Rollcap позволяет установить камеру на штатив, селфи-палку, шлем и так далее. Встроенный аккумулятор обеспечивает возможность съемки видео 4K в течение 110 минут.



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