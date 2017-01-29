Экшн-камера Rollcap

Камера Rollcap может снимать видео 4K и делать фотографии в разрешении 13 Мп. Карданная подвеска компенсирует вибрации на угол до ±0,03°, а также смещения подвеса. Кроме того, подвеска обеспечивает наклон камеры на угол до ±30°, панорамирование в пределах ±40° и поворот на угол ±85°.



Объектив камеры имеет угол зрения 94°, что примерно соответствует фокусному расстоянию 21 мм на полнокадровой системе. На корпусе камеры имеется кнопка включения и выключения видеозаписи, однако для доступа к полному функционалу камеры предлагается использовать смартфон с мобильным приложением. Пользователю доступны режимы замедленного движения, серийной и интервальной съемки, а также таймер автопортрета и режим HDR.



Штативное гнездо на корпусе Rollcap позволяет установить камеру на штатив, селфи-палку, шлем и так далее. Встроенный аккумулятор обеспечивает возможность съемки видео 4K в течение 110 минут. Штативное гнездо на корпусе Rollcap позволяет установить камеру на штатив, селфи-палку, шлем и так далее. Встроенный аккумулятор обеспечивает возможность съемки видео 4K в течение 110 минут.