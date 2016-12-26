Выставка французского фотографа Филиппа Шанселя «Парижские бунтари’ 82»

Филипп Шансель (родился в 1959 году) работает на стыке искусства, документальной фотографии и журналистики. Увлекаясь фотографией с самого детства, сначала он получил диплом экономиста, а затем окончил аспирантуру в области журналистики, что оказало большое влияние на его творческий подход.





Выставки Филиппа Шанселя с большим успехом проходят по всему миру. Его произведения находятся в крупных государственных и частных собраниях. Шансель — автор 15 книг, его работы публикуются в самых престижных мировых изданиях. Проект Филиппа Шанселя «Парижские бунтари’ 82» посвящен двум ключевым явлениям парижской субкультуры начала 1980-х —группировкам Del Vikings и Panthers. «Викинги» — поклонники старомодных автомобилей, раннего американского рок-н-ролла и буги-вуги в исполнении Билла Хейли, Чака Берри и Фэтс Домино — назвали себя в честь американской группы 1950-х, впервые объединившей представителей разных рас. Французские «Пантеры» заимствовали свое название у афроамериканской леворадикальной организации, ставившая своей целью продвижение гражданских прав чернокожего населения. Обе группировки, сначала выступая за одно, а потом вступив в ожесточенный конфликт друг с другом, вскоре прекратили существование, растратив свои романтические и радикально-вольнолюбивые иллюзии. Фотографии Филиппа Шанселя являются ценным документом эпохи, запечатлевшим ее мятежный, бунтарский дух.Выставки Филиппа Шанселя с большим успехом проходят по всему миру. Его произведения находятся в крупных государственных и частных собраниях. Шансель — автор 15 книг, его работы публикуются в самых престижных мировых изданиях.