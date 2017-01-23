Внутри находится сенсор с разрешением 51,4 мегапикселя и кроп-фактором 0,8х. Его физические размеры 43,8 × 32,9 мм при соотношении сторон кадра 4:3.



За обработку изображения отвечает новый X-Processor Pro, созданный специально для работы со снимками среднего формата.



Весьма оригинальной получилась и конструкция видоискателя. Он съёмный, и при желании стандартный ЭВИ можно заменить на более подвижный (продаётся отдельно). А при работе в студии на его роль подойдёт небольшой ЖК-дисплей, для подключения которого новинка оснащена HDMI-разъёмом.



Также Fujifilm GFX 50S может похвастать пыле- и влагозащитой, камера способна работать при температуре до -10 градусов Цельсия.