FUJIFILM X100F

Уникальной особенностью новинки стал улучшенный гибридный видоискатель, способный работать в двух режимах: оптическом (OVF) и электронном (EVF). Оптический видоискатель оснащён яркой рамкой кадрирования, рамкой при ручной фокусировке и функцией коррекции параллакса в реальном времени. Он имеет увеличение 0,5х и покрытие около 92% кадра. Электронный видоискатель обладает разрешением 2,36 млн точек, обеспечивает 100% покрытие кадра и имеет встроенный детектор приближения глаза.



К новшествам управления настройками в X100F относятся диск ISO, который объединён с диском установки выдержек, переключатель режима фокусировки, позволяющий мгновенно перемещать зону фокусировки, не отрывая глаза от видоискателя, а также положение С на диске экспокоррекции, расширяющее диапазон до ±5 ступеней.



Fujifilm Х100F оснащена 24,3-мегапиксельной матрицей X-Trans CMOS III форм-фактора APS-C, которая благодаря отсутствию фильтра низких частот, обеспечивает высокую чёткость изображения. В новинке установлен высокоскоростной процессор X-ProcessorPro. Благодаря ему были значительно улучшены показатели скорости отклика: время включения уменьшено до 0,5 секунды, задержка срабатывания затвора — до 0,01 секунды, а реакции автофокусировки — до 0,08 секунды. Также при серийной съёмке интервал снижен до 0,2 секунды. В новинке расширен диапазон светочувствительности: значение ISO 12800 теперь стало базовым.



В FuJifilm Х100F область фазовой детекции расширена до 40% площади кадра в центральной части, которая содержит 49 точек фокусировки. Всего же количество точек АФ увеличено до 91 (макс. 325 точек).