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FUJIFILM X-T20

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Новинка пришла на смену беззеркальной камере Fujifilm X-Т10 и оснащена обновленной 24,3-мегапиксельной матрицей X-TransTM CMOS III форм-фактора APS-C и процессором X-ProcessorPr
23.01.2017
Photonews

Камера снабжена улучшенным алгоритмом автофокусировки, количество точек АФ увеличено до 91 (макс. 325 точек) и увеличенной зоной фазовой детекции (около 40% площади в центре кадра, где расположены 49 точек АФ), благодаря чему скорость автофокусировки достигает 0,06 секунды. 

Также улучшена способность камеры отслеживать движущиеся объекты — для режима AF-C предлагается пять готовых наборов и пользовательские настройки АФ. Время включения камеры сократилось до 0,4 секунды. Поворотный сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 3 дюйма и разрешением 1040 тыс. точек позволяет с лёгкостью выполнять съёмку с самыми необычными ракурсами. Для визирования в стиле зеркалок камера оснащена электронным видоискателем OLED (2,36 млн точек, увеличение 0,62x), а главными параметрами съёмки можно оперативно управлять с помощью дисков. Среди достоинств Fujifilm X-Т20 также поддержка видеосъемки в формате 4K и режимы имитации различной фотопленки, включая новый ACROS. Для качественной записи звука предусмотрен аудиовход для подключения внешнего микрофона. Через встроенный HDMI-порт записанное видео можно вывести на внешний монитор. 

Компания планирует начать выпуск Fujifilm X-Т20 в феврале 2017 года, представив её в чёрном и серебристо-чёрном исполнении.




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