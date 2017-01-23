Цифровая дальномерная камера Leica M10

Новая Leica M10 компактнее предшествующих моделей, а дизайн ее еще больше перекликается с камерами пленочной эры. Ширина верхней панели составляет 34 мм.



На верхней панели М10 появился новый орган управления – диск установки чувствительности ISO.



Впервые цифровая М-камера позволяет управлять всеми базовыми съемочными параметрами – фокусировкой, диафрагмой, выдержкой и ISO – напрямую с помощью физических органов управления, без использования меню – фактически, теперь даже не нужно включать питание камеры, чтобы увидеть выставленные значения этих параметров.



Дальномерный видоискатель M10 также улучшен. Поле зрение увеличено на 30%, а масштаб повысился с 0,68х до 0,73х. Оптимальное расстояние от глаза фотографа до окуляра видоискателя увеличилось на 50%, что обеспечило более комфортную работу с камерой для тех, кто носит очки.



В камере Leica M10 использована новая 24-мегапиксельная полнокадровая К-МОП матрица с улучшенным динамическим диапазоном, разрешением и контрастом. Разработчики говорят, что «уникальная архитектура единичных датчиков и микролинз» матрицы обеспечивает более высокое качество изображения на всех значениях диафрагмы. Особенно улучшения заметны при полностью открытой диафрагме.



Матрица покрыта стеклянной пластиной, которая работает как фильтр, обрезающий инфракрасную часть спектра, а также снижает рефракцию падающего света.



Диапазон чувствительности у M10 простирается от ISO 100 до 50000. Также снижен уровень шумов на высоких ISO.



В Leica M10 использован новый процессор Maestro II. Буфер емкостью 2 ГБ позволяет вести серийную съемку со скоростью 5 кадр/с в полном разрешении, с длиной серии до 16 кадров.



Корпус M10 изготовлен из магниевого сплава, на задней панели расположен ЖК-дисплей с диагональю 3”, разрешением 1,04 миллиона точек, покрытый ударопрочным стеклом Gorilla Glass.



Еще одна особенность M10 – впервые камера линейки Leica M может связываться с внешними устройствами по Wi-Fi. Приложение Leica M-App позволяет отправлять RAW (DNG) файлы на редактирование и в публикацию. Также приложение дает возможность управлять камерой М10 дистанционно – со смартфона или планшета.



Среди других характеристик М10 отметим режим лупы во время Live View (которую можно передвигать по кадру и проверять наведение на резкость), встроенный модуль GPS для записи геометок, запись информации на карту SD. Вес камеры составляет 660 грамм.



Новая Leica M10 будет выпускаться в серебристом и черном вариантах.