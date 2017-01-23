Сверхтонкий объектив Perar 17mm f/4.5

Объектив Perar 17mm f/4.5 разработал конструктор Садаясу Миязаки (Sadayasu Miyazaki), известный своими переделками объективов разных брендов под байонет Leica M. Компания MS Optics говорит о своем детище так: «В этом крошечном объективе таится огромная сила».



При толщине 10,2 мм и весе всего 60 грамм оптическая конструкция объектива, тем не менее, состоит из четырех элементов в четырех группах, которые обеспечивают, как обещает производитель, «великолепную цветопередачу и высокий контраст». Диафрагму можно задавать в диапазоне от F/4,5 до F/16, при этом наилучшие показатели получаются при F/8 – F/11.



«Слабое место объектива – снижение яркости изображения на периферии, особенно на самой открытой диафрагме. Однако этот объектив улучшен по сравнению с предыдущими моделями Perar 21 и 24 мм», поясняет разработчик в пресс-релизе. «Если сравнить его с объективом Zeiss Distagon 18mm F4, то он не лучше и не хуже, но если учесть тот факт, что объектив Zeiss состоит из 10 элементов, имеет диаметр 70 мм, длину 51,5 мм и весит 350 грамм, я полагаю, что сильные стороны моего объектива вполне очевидны». «Слабое место объектива – снижение яркости изображения на периферии, особенно на самой открытой диафрагме. Однако этот объектив улучшен по сравнению с предыдущими моделями Perar 21 и 24 мм», поясняет разработчик в пресс-релизе. «Если сравнить его с объективом Zeiss Distagon 18mm F4, то он не лучше и не хуже, но если учесть тот факт, что объектив Zeiss состоит из 10 элементов, имеет диаметр 70 мм, длину 51,5 мм и весит 350 грамм, я полагаю, что сильные стороны моего объектива вполне очевидны».