Новый спорткар Jaguar F-Type «синхронизируется» с экшен-камерой GoPro

а Североамериканском международном автосалоне в Детройте (штат Мичиган, США) дебютировал спортивный автомобиль Jaguar F-Type нового поколения

Автомобиль оборудован бортовым информационно-развлекательным комплексом Touch Pro с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и управлением в стиле современных планшетов.

Уникальной чертой нового F-Type является возможность «синхронизации» с экшен-камерами GoPro. Для этого используется специальное приложение ReRun, разработанное совместно с GoPro.