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Новый спорткар Jaguar F-Type «синхронизируется» с экшен-камерой GoPro

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На Североамериканском международном автосалоне в Детройте (штат Мичиган, США) дебютировал спортивный автомобиль Jaguar F-Type нового поколения
15.01.2017
Photonews

Автомобиль оборудован бортовым информационно-развлекательным комплексом Touch Pro с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и управлением в стиле современных планшетов.

Уникальной чертой нового F-Type является возможность «синхронизации» с экшен-камерами GoPro. Для этого используется специальное приложение ReRun, разработанное совместно с GoPro.
Программа объединяет видеоряд от экшен-камеры, закреплённой, скажем, на капоте с данными от бортовых систем автомобиля — текущей скоростью, положением селектора передач, тормозным усилием и пр. Полученный в результате ролик можно загрузить на смартфон. 



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