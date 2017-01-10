Новый спорткар Jaguar F-Type «синхронизируется» с экшен-камерой GoPro

Автомобиль оборудован бортовым информационно-развлекательным комплексом Touch Pro с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и управлением в стиле современных планшетов.
Уникальной чертой нового F-Type является возможность «синхронизации» с экшен-камерами GoPro. Для этого используется специальное приложение ReRun, разработанное совместно с GoPro.
Программа объединяет видеоряд от экшен-камеры, закреплённой, скажем, на капоте с данными от бортовых систем автомобиля — текущей скоростью, положением селектора передач, тормозным усилием и пр. Полученный в результате ролик можно загрузить на смартфон.