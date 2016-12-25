Компании Nikon 100 лет!

Логотип к столетию компании разработали её же дизайнеры. Его задача, как сказано в официальном пресс-релизе, — известить все заинтересованные круги о годовщине бренда, и он также используется в оформлении специального «юбилейного» сайта. Последний доступен на трёх языках — английском, японском и китайском.





Кроме уже упомянутой эмблемы, на сайте можно увидеть выпущенный к юбилею видеоролик длительностью чуть менее шести минут, а также узнать некоторые факты из истории Nikon. В компании сообщили, что в дальнейшем будут добавлять информацию на этот сайт.



Официальной датой основания Nikon считается 25 июля 1917 года. Компания была создана путём слияния трёх производителей оптического оборудования — Seisakusho, Iwaki Glass и Fujii Lens. Правда, называлось новое интегрированное предприятие тогда ещё не Nikon, а Nippon Kogaku Kokyo K.K. Торговая марка Nikon появился гораздо позже, в 1946 году, а сама корпорация была переименована в Nikon Corporation лишь в 1988 году.