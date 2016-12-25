Canon празднует 30-ю годовщину системы EOS

В пресс-релизе Canon сообщается, что выход системы состоялся в марте 1987 года, когда миру были представлены зеркальная модель EOS 650 и несколько объективов EF. Одновременно с камерой EOS 650 были выпущены объективы EF35–70mm f/3.5–4.5, EF35–105mm f/3.5–4.5 и EF50mm f/1.8.



Название EOS — это одновременно сокращение от Electro Optical System (электронно-оптическая система) и имя греческой богини зари. Камеры этой серии впервые в истории были оснащены полностью электронными байонетами, которые сейчас стали стандартом для всех камер и производителей.



Все основные электронные компоненты, используемые в продуктах системы EOS — CMOS-датчик, процессор обработки изображения и сменные объективы, — компания Canon разрабатывает и изготавливает самостоятельно, а это значит, что полностью контролируются все этапы создания и обработки изображения. Благодаря этому продукция Canon быстро заслужила репутацию эталона в области качества изображения и реалистичной цветопередачи.



Другой важной вехой на пути становления системы EOS стал выпуск в сентябре 2003 года первой зеркальной камеры начального уровня: EOS 300D ознаменовала приход новой цифровой эры. Главными достоинствами модели были компактность, легкость, удобство использования и доступная цена. Именно эта модель помогла Canon стать лидером в производстве камер со сменными объективами — и это звание компания удерживает уже на протяжении 13 лет. Преданность покупателей позволила Canon выпустить к ноябрю 2015 года 80 млн камер серии EOS. Кроме того, в августе 2016 года число произведенных объективов EF перевалило за отметку 120 млн.



Система Canon EOS, включающая также устройства Cinema EOS, теперь состоит из 24 камер EF (включая цифровые кинокамеры, системные компактные и пленочные камеры) и дополняется 97 объективами серии. Среди такого широкого ассортимента техники EOS каждый покупатель найдет идеальную для себя модель.



Система EOS изначально была призвана расширять возможности фотографии, и по сей день Canon продолжает совершенствовать оптические технологии и технологии создания изображения, чтобы устройства этой серии могли удовлетворять потребности самых разных пользователей, а фотография и видео развивались в качестве важнейших форм визуальной коммуникации.





КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ НА ПУТИ К 30-Й ГОДОВЩИНЕ:



1987 — Представлены камера EOS 650 и объективы EF35–70mm f/3.5–4.5, EF35–105mm f/3.5–4.5 и EF50mm f/1.8



1989 — Выпуск EOS-1, первой профессиональной камеры Canon с автофокусом



1994 — Выпуск EOS 5 с системой автофокусировки, отслеживающей взгляд фотографа



2000 — Выход первой цифровой камеры Canon, EOS D30



2001 — Первая профессиональная цифровая камера Canon, EOS-1D



2003 — EOS 300D стала первой потребительской цифровой зеркальной камерой стоимостью менее 1000 евро



2005 — Объявлено о выходе EOS 5D, первой доступной полнокадровой цифровой зеркальной камеры



2008 — EOS 5D Mark II стала первой цифровой зеркальной камерой с возможностью видеосъемки Full HD



2012 — Запуск серии профессиональных цифровых видеокамер Cinema EOS



2015 — Достигнута отметка в 80 млн произведенных камер



2016 — Достигнута отметка в 120 млн произведенных объективов