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Беспилотники Polaroid с видеокамерой на борту

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Компания Polaroid представила три новых беспилотных летательных аппарата — модели PL2500, PL2300 и PL1000 серии Camera Drone.
10.01.2017
Photonews

Первый из названных дронов, Polaroid PL2500, несёт на борту видеокамеру с поддержкой записи в формате 720p (1280 × 720 точек). Аппарат может подниматься на высоту до 150 метров, а время полёта достигает 15 минут.

Модель Polaroid PL2300 снабжена камерой на шарнирном креплении. Возможна запись видео в формате 720р. Максимальная высота полёта также составляет 150 метров, но время нахождения в воздухе ограничено 8 минутами.

Наконец, дрон Polaroid PL1000 наделён видеокамерой с поддержкой записи в формате 1080p (1920 × 1080 пикселей). Этот аппарат может подниматься на высоту до 60 метров; заявленное время полёта на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 12 минут.

Все беспилотники способны транслировать видеоряд посредством беспроводной связи Wi-Fi на смартфон или планшет. Предусмотрено три скорости полёта. Реализована функция автоматического возвращения к точке взлёта. Продажи аппаратов начнутся весной–летом нынешнего года. 

http://www.polaroid.com/




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