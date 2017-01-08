Новинка оснащена 20-мегапиксельным КМОП-сенсором, двойной светодиодной вспышкой и системой стабилизации изображения. Предусмотрен 3,97-дюймовый дисплей с поддержкой сенсорного управления.

В фотокамере применена технология ZINK Zero Ink Printing. Её суть сводится к использованию бумаги, содержащей несколько слоёв специального кристаллического вещества. При нагревании это вещество переходит в аморфное состояние и на бумаге появляется изображение.

Polaroid Pop позволяет получать фотокарточки размером 8,9 × 10,8 см. Для хранения снимков в цифровом виде служит карта microSD, вместимость которой может достигать 128 Гбайт.

Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Пользователи смогут установить на смартфон сопутствующее приложение Polaroid Print App, доступное для операционных систем Android и iOS.