Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4

Новинка, относящаяся к премиум-классу, предназначена для фотокамер стандарта Micro Four Thirds. Конструкция предусматривает использование 14 элементов в 12 группах, включая четыре асферические линзы и два элемента ED (Extra-low Dispersion).



Объектив может похвастаться всепогодным исполнением. Гарантировано сохранение работоспособности при эксплуатации при температурах до минус 10 градусов Цельсия.



Основные технические характеристики новинки таковы:

- Конструкция: 14 элементов в 12 группах;

- Фокусное расстояние: 12–60 мм;

- Количество лепестков диафрагмы: 9;

- Минимальная дистанция фокусировки: 0,20 м;

- Максимальная диафрагма: f/2,8–4,0;

- Минимальная диафрагма: f/22,0;

- Стабилизация изображения: есть;

- Размер фильтра: 62 мм;

- Наибольший диаметр объектива: 68 мм;

- Длина: 86 мм;

- Вес: 320 г. Объектив может похвастаться всепогодным исполнением. Гарантировано сохранение работоспособности при эксплуатации при температурах до минус 10 градусов Цельсия.Основные технические характеристики новинки таковы:- Конструкция: 14 элементов в 12 группах;- Фокусное расстояние: 12–60 мм;- Количество лепестков диафрагмы: 9;- Минимальная дистанция фокусировки: 0,20 м;- Максимальная диафрагма: f/2,8–4,0;- Минимальная диафрагма: f/22,0;- Стабилизация изображения: есть;- Размер фильтра: 62 мм;- Наибольший диаметр объектива: 68 мм;- Длина: 86 мм;- Вес: 320 г.