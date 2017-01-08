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Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4

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Компания Panasonic представила объектив Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S. (H-ES12060).
08.01.2017
Photonews

Новинка, относящаяся к премиум-классу, предназначена для фотокамер стандарта Micro Four Thirds. Конструкция предусматривает использование 14 элементов в 12 группах, включая четыре асферические линзы и два элемента ED (Extra-low Dispersion). 


Объектив может похвастаться всепогодным исполнением. Гарантировано сохранение работоспособности при эксплуатации при температурах до минус 10 градусов Цельсия. 

Основные технические характеристики новинки таковы: 
- Конструкция: 14 элементов в 12 группах; 
- Фокусное расстояние: 12–60 мм; 
- Количество лепестков диафрагмы: 9; 
- Минимальная дистанция фокусировки: 0,20 м; 
- Максимальная диафрагма: f/2,8–4,0; 
- Минимальная диафрагма: f/22,0; 
- Стабилизация изображения: есть; 
- Размер фильтра: 62 мм; 
- Наибольший диаметр объектива: 68 мм; 
- Длина: 86 мм; 
- Вес: 320 г.



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