Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4

Новинка, относящаяся к премиум-классу, предназначена для фотокамер стандарта Micro Four Thirds. Конструкция предусматривает использование 14 элементов в 12 группах, включая четыре асферические линзы и два элемента ED (Extra-low Dispersion).
Объектив может похвастаться всепогодным исполнением. Гарантировано сохранение работоспособности при эксплуатации при температурах до минус 10 градусов Цельсия.
Основные технические характеристики новинки таковы:
- Конструкция: 14 элементов в 12 группах;
- Фокусное расстояние: 12–60 мм;
- Количество лепестков диафрагмы: 9;
- Минимальная дистанция фокусировки: 0,20 м;
- Максимальная диафрагма: f/2,8–4,0;
- Минимальная диафрагма: f/22,0;
- Стабилизация изображения: есть;
- Размер фильтра: 62 мм;
- Наибольший диаметр объектива: 68 мм;
- Длина: 86 мм;
- Вес: 320 г.