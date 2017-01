Новые тепловые камеры Flir

Прежде всего, компания представила новую версию Flir One — тепловой камеры, являющейся аксессуаром для iPhone и Android-аппаратов (подключается посредством порта USB-C). Она получила новый процессор обработки изображения, двойную камеру и повышенное разрешение картинки. И стала дешевле модели 2015 года: $200 вместо $250. Она также оснащается переходником регулируемой длины, который позволяет использовать устройство со смартфонами и планшетами, заключёнными в чехлы.



Flir отмечает, что многие пользователи применяли Flir One для профессиональных и полупрофессиональных задач вроде паяния, улучшения теплоизоляции своих домов и так далее. Учитывая это, компания решила представить более защищённую версию Flir One. Устройство Flir Pro, вдобавок получило тепловой сенсор повышенного разрешения — стоимость решения составляет $400.



Рабочие, нуждающиеся в использовании тепловых видеокамер, получат новые предложения в этом году: Flir представила Flir Duo и Duo R — две камеры размером с GoPro и тепловой съёмкой профессионального уровня. Разница между двумя моделями в том, что Duo R делает более точные откалиброванные в лаборатории измерения уровня тепла. Эти камеры могут быть помещены в стеснённые пространства или даже закреплены на дронах для разнообразных задач. Стоимость Duo составит $1000, а Duo R — $1300.



Наконец, Flir представила ещё одну камеру для профессионалов — C3 стоимостью $700. Она заключена в относительно компактный защищённый корпус (легко поместится на ладони) и оснащается 3-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем. Устройство также откалибровано в лаборатории и умеет делать высокоточные измерения уровня тепла.