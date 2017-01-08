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Canon PowerShot G9 X Mark II с улучшенным стабилизатором изображения

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Компания Canon анонсировала компактный фотоаппарат PowerShot G9 X Mark II
08.01.2017
Photonews

Новинка демонстрируется на выставке CES 2017, которая в эти дни проходит в Лас-Вегасе (Невада, США). Как и оригинальная версия, представленная камера наделена 1-дюймовой (13,2 × 8,8 мм) КМОП-матрицей BSI-CMOS с 20 млн эффективных пикселей. В то же время использован более производительный процессор обработки изображений DIGIC 7 против чипа DIGIC 6 у модели первого поколения. 

Фотоаппарат оборудован объективом с 3-кратным оптическим трансфокатором и фокусным расстоянием 28–84 мм в эквиваленте для 35-миллиметровых плёночных камер. Применена улучшенная система стабилизации изображения Dual Sensing Image Stabilization. 

Устройство поддерживает последовательную фотосъёмку в формате RAW со скоростью 8,2 кадра в секунду. Возможна запись видеоматериалов в формате Full HD (1920 × 1080 точек) со скоростью до 60 кадров в секунду. Для хранения данных служит карта SD/SDHC/SDXC. 

Величина светочувствительности составляет ISO 125–12800, диапазон выдержек — от 1/2000 до 30 секунд. Камера наделена 3-дюймовым сенсорным дисплеем, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и модулем NFC. Габариты составляют 98 × 58 × 31 мм, вес — 206 граммов.




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