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Panasonic Lumix DMC-FZ80

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Panasonic анонсировала фотоаппарат Lumix DMC-FZ80 (FZ82 на некоторых рынках)
08.01.2017
Photonews

Новинка относится к категории суперзумов. Она наделена объективом с 60-кратным оптическим трансфокатором. Фокусное расстояние равно 20–1200 мм в 35-миллиметровом эквиваленте. 

Применён 1/2,3-дюймовый (6,17 × 4,55 мм) КМОП-сенсор с обратной засветкой BSI-CMOS с 18 млн эффективных пикселей. Возможны съёмка фотографий с разрешением до 4896 × 3672 точки и запись видеороликов в формате 4К (3840 × 2160 точек) со скоростью 30 кадров в секунду. 

Камера наделена системой оптической стабилизации Power O.I.S., стереофоническим микрофоном, 3-дюймовым фиксированным дисплеем, электронным видоискателем, портами HDMI и USB. Светочувствительность равна ISO 80–3200 (расширяется до ISO 6400), диапазон выдержек — 1/16000–4 с. Для хранения данных служит карта SD/SDHC/SDXC. 

Фотоаппарат характеризуется размерами 130 × 94 × 119 мм и весом 616 граммов. Имеется встроенный адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой стандартов 802.11b/g/n.




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