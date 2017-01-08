Panasonic Lumix DMC-FZ80

Новинка относится к категории суперзумов. Она наделена объективом с 60-кратным оптическим трансфокатором. Фокусное расстояние равно 20–1200 мм в 35-миллиметровом эквиваленте.



Применён 1/2,3-дюймовый (6,17 × 4,55 мм) КМОП-сенсор с обратной засветкой BSI-CMOS с 18 млн эффективных пикселей. Возможны съёмка фотографий с разрешением до 4896 × 3672 точки и запись видеороликов в формате 4К (3840 × 2160 точек) со скоростью 30 кадров в секунду.



Камера наделена системой оптической стабилизации Power O.I.S., стереофоническим микрофоном, 3-дюймовым фиксированным дисплеем, электронным видоискателем, портами HDMI и USB. Светочувствительность равна ISO 80–3200 (расширяется до ISO 6400), диапазон выдержек — 1/16000–4 с. Для хранения данных служит карта SD/SDHC/SDXC.



Фотоаппарат характеризуется размерами 130 × 94 × 119 мм и весом 616 граммов. Имеется встроенный адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой стандартов 802.11b/g/n.