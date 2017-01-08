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Panasonic Lumix DMC-GX850 со сменной оптикой

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Компания Panasonic представила беззеркальный фотоаппарат Lumix DMC-GX850 со сменной оптикой стандарта Micro Four Thirds.
08.01.2017
Photonews

Компактная камера получила КМОП-сенсор Digital Live MOS (17,3 × 13 мм) с 16 млн эффективных пикселей. Применён высокопроизводительный процессор Venus Engine. 

Новинка позволяет получать изображения с разрешением до 4592 × 3448 точек, а также записывать видео в формате 4К (3840 × 2160 точек) со скоростью 30 кадров в секунду. Для хранения данных служит карта microSD/SDHC/SDXC. 

Фотоаппарат наделён 3-дюймовым дисплеем с поддержкой сенсорного управления. Экран можно повернуть на 180 градусов для съёмки автопортретов. 


Диапазон выдержек равен 1/16000–60 с, светочувствительность — ISO 200–25600. Камера имеет размеры 107 × 65 × 33 мм и весит приблизительно 270 граммов. 

Среди прочего стоит выделить наличие адаптера беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой стандартов 802.11b/g/n. 



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