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Panasonic Lumix DC-GH5

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Компания Panasonic рассекретила флагманский фотоаппарат формата Micro Four Thirds — модель Lumix DC-GH5
08.01.2017
Photonews

Новинка оборудована сенсором Digital LIVE MOS (17,3 × 13 мм) с 20,3 млн эффективных пикселей. Камера лишена антиалиасного фильтра (или, как его ещё называют, low-pass-фильтра). Это позволит получать более резкие снимки. 

Обработкой изображений занят новый высокопроизводительный процессор Venus Engine. Предусмотрена 5-осная система стабилизации Dual I.S. (Image Stabilizer) 2. За возможности беспроводной связи отвечают встроенные контроллеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2; кроме того, поддерживается технология NFC. 

Фотоаппарат наделён 3,2-дюймовым откидным дисплеем и электронным видоискателем со 100-процентным покрытием кадра. Диапазон выдержек равен 1/16000–60 с, светочувствительность — ISO 200–25600 (расширяется до ISO 100–25600). 

Новинка способна записывать видео в формате 4К (3840 × 2160 точек) со скоростью 60, 50, 30, 25 и 24 кадра в секунду. Кроме того, возможна видеозапись с разрешением 4096 × 2160 пикселей и скоростью 24 кадра в секунду. Для карт памяти SD/SDHC/SDXC предусмотрено два слота. 

Фотоаппарат характеризуется габаритами 139 × 98 × 87 мм и весом 725 граммов. Питание обеспечивает литий-ионная аккумуляторная батарея DMW-BLF19.




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