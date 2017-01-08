Panasonic Lumix DC-GH5

Новинка оборудована сенсором Digital LIVE MOS (17,3 × 13 мм) с 20,3 млн эффективных пикселей. Камера лишена антиалиасного фильтра (или, как его ещё называют, low-pass-фильтра). Это позволит получать более резкие снимки.



Обработкой изображений занят новый высокопроизводительный процессор Venus Engine. Предусмотрена 5-осная система стабилизации Dual I.S. (Image Stabilizer) 2. За возможности беспроводной связи отвечают встроенные контроллеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2; кроме того, поддерживается технология NFC.



Фотоаппарат наделён 3,2-дюймовым откидным дисплеем и электронным видоискателем со 100-процентным покрытием кадра. Диапазон выдержек равен 1/16000–60 с, светочувствительность — ISO 200–25600 (расширяется до ISO 100–25600).



Новинка способна записывать видео в формате 4К (3840 × 2160 точек) со скоростью 60, 50, 30, 25 и 24 кадра в секунду. Кроме того, возможна видеозапись с разрешением 4096 × 2160 пикселей и скоростью 24 кадра в секунду. Для карт памяти SD/SDHC/SDXC предусмотрено два слота.



Фотоаппарат характеризуется габаритами 139 × 98 × 87 мм и весом 725 граммов. Питание обеспечивает литий-ионная аккумуляторная батарея DMW-BLF19.