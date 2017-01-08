D-Link представила недорогую камеру для дома DCS-8000 LH

Новинка, представленная на выставке CES 2017, обладает функцией ночного видения, датчиками распознавания движения и звука, встроенным микрофоном и полем обзора в 120 градусов. Картинка, которую снимает камера, может транслироваться в режиме реального времени на мобильное устройство на платформах Android и iOS. Для этого используется приложение myDLink Home.



Камера способна вести видеосъёмку на расстоянии до 5 метров. Устройство не имеет собственного дискового хранилища и разъёма для карт памяти. Записываемый контент можно хранить лишь в облачном сервисе. Максимальное разрешение записываемых видеороликов составляет 1280 × 720 пикселей.

Камера способна вести видеосъёмку на расстоянии до 5 метров. Устройство не имеет собственного дискового хранилища и разъёма для карт памяти. Записываемый контент можно хранить лишь в облачном сервисе. Максимальное разрешение записываемых видеороликов составляет 1280 × 720 пикселей.