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D-Link представила недорогую камеру для дома DCS-8000 LH

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Производитель сетевого оборудования D-Link анонсировал домашнюю видеокамеру DCS-8000 LH. Она отличается низкой ценой и техническим оснащением высокого уровня
08.01.2017
Photonews

Новинка, представленная на выставке CES 2017, обладает функцией ночного видения, датчиками распознавания движения и звука, встроенным микрофоном и полем обзора в 120 градусов. Картинка, которую снимает камера, может транслироваться в режиме реального времени на мобильное устройство на платформах Android и iOS. Для этого используется приложение myDLink Home.

  
Камера способна вести видеосъёмку на расстоянии до 5 метров. Устройство не имеет собственного дискового хранилища и разъёма для карт памяти. Записываемый контент можно хранить лишь в облачном сервисе. Максимальное разрешение записываемых видеороликов составляет 1280 × 720 пикселей. 
 



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