Съемный фильтр для астрофотографии

Новинка называется STC Astro-Multispectra Clip Filter.



Для установки фильтра сначала нужно зафиксировать зеркало в поднятом положении, как при чистке матрицы. Фильтр устанавливается на блок датчика изображения и после установки объектива оказывается надежно размещенным в оптической системе между объективом и матрицей.



Фильтр вырезает длины волн, соответствующие искусственным источникам света, применяемым обычно для ночной подсветки улиц и других объектов. Одновременно подчеркиваются длины волн, характерные для излучения звезд (такие как Hα, Hβ, OIII and SII).



Поскольку для установки и работы фильтра требуется фиксация зеркала в поднятом положении, для съемки нужно будет использовать режим «живого вида» Live View – в оптическом видоискателе ничего видно не будет.



Производитель указывает следующие совместимые модели зеркальных камер: Canon 5D Mark II / 5D Mark III / 5Ds / 5Dsr / 6D и Nikon D4s / D800 / D800E / D810 / D750 / D600 / D610 / DF.