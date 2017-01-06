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Съемный фильтр для астрофотографии

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Фильтр, созданный тайваньской компанией STC Optical устанавливается прямо на матрицу вашей полнокадровой зеркальной камеры Canon или Nikon.
06.01.2017
Photonews

Новинка называется STC Astro-Multispectra Clip Filter. 

Для установки фильтра сначала нужно зафиксировать зеркало в поднятом положении, как при чистке матрицы. Фильтр устанавливается на блок датчика изображения и после установки объектива оказывается надежно размещенным в оптической системе между объективом и матрицей. 

Фильтр вырезает длины волн, соответствующие искусственным источникам света, применяемым обычно для ночной подсветки улиц и других объектов. Одновременно подчеркиваются длины волн, характерные для излучения звезд (такие как Hα, Hβ, OIII and SII). 

Поскольку для установки и работы фильтра требуется фиксация зеркала в поднятом положении, для съемки нужно будет использовать режим «живого вида» Live View – в оптическом видоискателе ничего видно не будет. 

Производитель указывает следующие совместимые модели зеркальных камер: Canon 5D Mark II / 5D Mark III / 5Ds / 5Dsr / 6D и Nikon D4s / D800 / D800E / D810 / D750 / D600 / D610 / DF. 

 



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