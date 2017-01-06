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Объектив (sphere) Pro превращает зеркалку в 360°-камеру

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Объектив называется «Сфера», название описывает суть – с его помощью можно снимать 360-градусные панорамы – но и то как он выглядит
06.01.2017
Photonews

Объектив создан молодой компанией Sphere Optics Company. Похоже, что объектив (sphere) Pro – единственная в своем роде модель в мире. 

«Наш объектив позволяет пользователям, которые сейчас снимают традиционный контент, легко и быстро переключиться на съемку захватывающего материала – с минимальным переходным барьером», говорит Роб Энглерт (Rob Englert), один из основателей компании. «Фотограф может поставить объектив Sphere на свою обычную зеркалку и мгновенно переключиться на съемку круговых панорам». 

После установки объектива Sphere Pro на системную камеру (будь то зеркалка или беззеркалка), вы направляете оптическую ось вертикально вверх и снимаете сразу во все стороны. Такой подход не требует последующей склейки панорамы из множества отдельных кадров. 

Объектив (sphere) Pro выпускается с байонетом Nikon F, так что для установки на зеркалки и беззеркалки других производителей объектив придется дооснащать соответствующими адаптерами. Среди технических характеристик (sphere) Pro указывается диафрагма F/8, оптимальная фокусировка на одном метре, полнокадровое поле изображения, длина 198 мм, вес 1,8 кг. 




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