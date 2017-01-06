Объектив (sphere) Pro превращает зеркалку в 360°-камеру

Объектив создан молодой компанией Sphere Optics Company. Похоже, что объектив (sphere) Pro – единственная в своем роде модель в мире.



«Наш объектив позволяет пользователям, которые сейчас снимают традиционный контент, легко и быстро переключиться на съемку захватывающего материала – с минимальным переходным барьером», говорит Роб Энглерт (Rob Englert), один из основателей компании. «Фотограф может поставить объектив Sphere на свою обычную зеркалку и мгновенно переключиться на съемку круговых панорам».



После установки объектива Sphere Pro на системную камеру (будь то зеркалка или беззеркалка), вы направляете оптическую ось вертикально вверх и снимаете сразу во все стороны. Такой подход не требует последующей склейки панорамы из множества отдельных кадров.



Объектив (sphere) Pro выпускается с байонетом Nikon F, так что для установки на зеркалки и беззеркалки других производителей объектив придется дооснащать соответствующими адаптерами. Среди технических характеристик (sphere) Pro указывается диафрагма F/8, оптимальная фокусировка на одном метре, полнокадровое поле изображения, длина 198 мм, вес 1,8 кг.