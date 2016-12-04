Выставка «Elena’s collection»

Новое российское частное собрание фотографий Elena’s collection — это 38 работ, среди которых произведения Ричарда Аведона и Анни Лейбовиц, Стива МакКари, Герберта Ритца, и многих других знаковых фигур мировой фотографии 20 века.

В этом собрании «первые имена» современной фотографии, произведения которых вобрали в себя глубокие традиции мировой визуальной культуры; каждое из них — титульный лист целой главы в истории фотографии, где работы ведущих мастеров нашего времени пребывают в диалоге со множеством фотографов прошлого разных стран, разных культур.

Цена билета: 200-430 рублей, ветераны Великой Отечественной войны, дети до 16 лет в сопровождении родителей — бесплатно.

Время работы: 12:00-21:00 и 12:00-22:00

Адрес: Москва, Москва, Болотная набережная, 3, стр. 1

Телефон: +7 (495) 228-98-78