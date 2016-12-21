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Панорамная камера iO

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Новинка с именем iO нацелена на владельцев устройств Apple. Камера подключается к iPhone или iPad с помощью коннектора Lightning. Новинка умеет захватывать сферические фото и видео, а также вести панорамную трансляцию.
25.12.2016
Photonews
Новинка с именем iO нацелена на владельцев устройств Apple. Камера подключается к iPhone или iPad с помощью коннектора Lightning. Новинка умеет захватывать сферические фото и видео, а также вести панорамную трансляцию.

По словам одного из журналистов, который успел протестировать образец iO, эта камера очень проста в использовании, а по качеству изображения стоит в одном ряду с Insta360 (хотя iO и не поддерживает 4K). Программное обеспечение ещё сыровато и некоторые функции плохо работали, но операционный директор компании Паскаль Брошье (Pascal Brochier) заверил, что к моменту релиза эти ошибки будут устранены

 



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