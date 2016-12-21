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Sony Cyber-shot HX350

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Корпорация Sony пополнила семейство фотоаппаратов Cyber-shot моделью DSC-HX350, относящейся к категории суперзумов: продажи новинки начнутся в январе.
25.12.2016
Photonews

Устройство получило 1/2,3-дюймовый КМОП-сенсор Exmor R CMOS с 20,4 млн эффективных пикселей. За обработку изображений отвечает производительный процессор BIONZ X. Светочувствительность — ISO 80–12800. 

Фотоаппарат оборудован объективом ZEISS Vario-Sonnar T с 50-кратным оптическим трансфокатором. Фокусное расстояние равно 24–1200 мм в эквиваленте для 35-миллиметровых плёночных камер. Предусмотрена система стабилизации Optical SteadyShot. 

Новинка получила трёхдюймовый дисплей с изменяемым углом наклона и электронный видоискатель со 100-процентным покрытием кадра. Для хранения отснятых материалов могут применяться карты памяти Memory Stick и SD. 

Камера поддерживает запись видеоматериалов с разрешением 1920 × 1080 точек (Full HD) и скоростью до 60 кадров в секунду. Возможна последовательная фотосъёмка со скоростью 10 кадров в секунду. 

Фотоаппарат характеризуется габаритами 129,6 × 93,2 × 103,2 мм и весом около 650 граммов (вместе с аккумулятором и картой памяти). Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 450 евро. 

 



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