Экшн-камера Garmin Virb Ultra 30

Устройство позволяет снимать видео в разрешении Ultra HD 4K с частотой 30 кадров в секунду или в формате замедленной съемки с точностью 720 точек на дюйм и частотой 240 кадров/с, а также делать фотографии на 12-мегапиксельную камеру.



Чёткость изображения обеспечивает трёхосевая стабилизация, а за звукопередачу отвечает высокочувствительный микрофон. В гаджет встроены датчик GPS, барометр и альтиметр.



Главная особенность камеры — запись и наложение данных телеметрии: высота, трек, 3D-ускорения, скорость, а с дополнительными датчиками — температура, пульс, данные по работе двигателя, частота вращения педалей и многое другое. Главная особенность камеры — запись и наложение данных телеметрии: высота, трек, 3D-ускорения, скорость, а с дополнительными датчиками — температура, пульс, данные по работе двигателя, частота вращения педалей и многое другое.