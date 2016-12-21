Экшн-камера Garmin Virb Ultra 30

Устройство позволяет снимать видео в разрешении Ultra HD 4K с частотой 30 кадров в секунду или в формате замедленной съемки с точностью 720 точек на дюйм и частотой 240 кадров/с, а также делать фотографии на 12-мегапиксельную камеру.
Чёткость изображения обеспечивает трёхосевая стабилизация, а за звукопередачу отвечает высокочувствительный микрофон. В гаджет встроены датчик GPS, барометр и альтиметр.
Главная особенность камеры — запись и наложение данных телеметрии: высота, трек, 3D-ускорения, скорость, а с дополнительными датчиками — температура, пульс, данные по работе двигателя, частота вращения педалей и многое другое.
Приготовить устройство к работе, настроить камеру и посмотреть отснятый материал можно на удобном сенсорном LCD-экране с диагональю 1,75 дюйма. Голосовое управление работает только на английском, остальной интерфейс полностью на русском языке.
От жёстких погодных условий и проникновения влаги Garmin VIRB Ultra защитит водонепроницаемый чехол (бокс), который поставляется в комплекте с камерой, а благодаря антибликовой линзе картинка будет чёткой даже под водой. Водонепроницаемый бокс не будет помехой качеству записи звука и управлению сенсорным экраном.