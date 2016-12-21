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Kamerar Zoom: двухобъективные модули для iPhone 7

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Разработчики позиционируют своё решение как первую в мире систему с двумя объективами для iPhone 7 Plus.
25.12.2016
Photonews

Для крепления модуля в комплекте предлагается специальный чехол. Насадки можно менять, что позволяет реализовывать самые широкие творческие запросы. В комплекте есть две насадки. Первая включает «фишай», который крепится поверх широкоугольной линзы, и телеконвертер, устанавливаемый поверх телеобъектива. Вторая насадка предназначена для улучшения возможностей макросъёмки обеими линзами.




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