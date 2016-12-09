Сверхплотный ND фильтр Syrp

Суперплотный нейтральный светофильтр Syrp Super Dark снижает освещенность сцены в диапазоне от 5 до 10 экспоступений, то есть, обеспечивает удлинение выдержки примерно в 30…1000 раз.

Фильтр Syrp Super Dark изготовлен из высококачественного японского стекла с HD покрытием и предназначен в первую очередь для съемки пейзажей с длинной экспозицией – даже при ярком солнечном свете. Например, полное прикрытие (в 10 экспоступеней) означает, что выдержка в 1/250 секунды превратится в 4 секунды.

Важной особенностью фильтра Syrp Super Dark является фиксация вращения на обоих краях диапазона. Это не дает выйти за границы рабочей зоны (от 5 до 10 EV) и препятствует появлению нежелательного крестообразного затенения, которое возможно у многих ND-фильтров с переменной плотностью.

Фильтр Syrp Super Dark будет выпускаться в двух размерах – диаметром 67 мм и 82 мм, при этом каждая из версий комплектуется двумя переходными кольцами, на случай, если вы захотите поставить фильтр на объектив меньшего диаметра.