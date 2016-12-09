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Проект Relonch

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Камера с матрицей APS-C и несъемным объективом, плюс сервис по обработке и печати снимков – с ежемесячной платой в $99.
21.12.2016
Photonews

Камера имеет название Relonch 291, у нее 20-мегапиксельная матрица формата APS-C, она «базируется на технологии Samsung Galaxy NX» и имеет несъемный светосильный объектив 30 мм F/2.0.

Предлагается единственный съемочный режим, и всего одна кнопка, помимо включения питания – спуск затвора, он же «сделать кадр». У вас даже нет возможности увидеть снимок, который только что сделали. Камера Relonch сама отправляет файл на сервер (по 4G), а дальше редактор с искусственным интеллектом автоматически выбирает лучшие, по его мнению, снимки – и обрабатывает их.

Отредактированные снимки на следующий день отправляются хозяину на мобильное приложение. Кроме того, раз в месяц он получает отпечатанную фотокнигу с избранными снимками, а также имеет возможность участвовать в мероприятиях компании Relonch.

Разработчики надеются запустить проект Relonch по всему миру в 2018 году. До тех пор сервис проходит бета-тестирование, проверяются нюансы работы и подстраивается работа автоматического редактора. 
 
 



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