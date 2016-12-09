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Zhongyi Mitakon 20mm f/2.0 4.5X Super Macro

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ZY Optics 20mm f/2 4.5x Super Macro – это действительно недорогой макрообъектив, дающий экстремальное увеличение.
21.12.2016
Photonews

Формулировка «4.5X Super Macro» в названии модели указывает на очень сильное увеличение, превышающее четырехкратное. А если дополнительно использовать меха или удлинительные кольца, то можно дойти и до масштаба 13:1

Оптическая схема объектива состоит из 6 стеклянных элементов в 4 группах, вес его – 230 грамм, а длина – всего 6 мм. Это всё можно считать плюсами. А вот отсутствие резьбы для светофильтров, всего три лепестка диафрагмы и невозможность сфокусироваться на бесконечности – это минусы, хотя и не катастрофические.
 
Доступны модификации для систем Canon EF, Nikon F, Sony FE, Sony Alpha, Pentax K, Sony E, Micro 4/3 и Fuji X.



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