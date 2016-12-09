Zhongyi Mitakon 20mm f/2.0 4.5X Super Macro

Формулировка «4.5X Super Macro» в названии модели указывает на очень сильное увеличение, превышающее четырехкратное. А если дополнительно использовать меха или удлинительные кольца, то можно дойти и до масштаба 13:1

Оптическая схема объектива состоит из 6 стеклянных элементов в 4 группах, вес его – 230 грамм, а длина – всего 6 мм. Это всё можно считать плюсами. А вот отсутствие резьбы для светофильтров, всего три лепестка диафрагмы и невозможность сфокусироваться на бесконечности – это минусы, хотя и не катастрофические.