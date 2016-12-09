Компактная камера Light L16 с 16 объективами

овинка включает 16 линз и, как утверждают разработчики, может по качеству фотографий соревноваться с цифровыми зеркальными камерами

Принцип работы устройства прост. При нажатии кнопки спуска все 16 объективов одновременно захватывают изображение при разных фокусных расстояниях. Технология, разработанная специалистами Light, объединяет все полученные снимки в одно большое изображение с разрешением 52 Мп. После съёмки в кадр можно внести разные изменения, например, уменьшить или увеличить глубину резкости, сместить фокус и экспозицию.



L16 работает под управлением операционной системы Android и имеет встроенный модуль Wi-Fi. Камера обеспечивает зуммирование в диапазоне от 35 до 150 мм. Также отмечаются большой пятидюймовый сенсорный дисплей, функция видеосъёмки в формате 4K, корпус с защитой от воды и пыли класса IP54, GPS, акселерометр.

Оснащение включает процессор Qualcomm Snapdragon 820, до 256 Гбайт флеш-памяти, сенсорный 5-дюймовый дисплей формата Full HD (1920 × 1080 точек), модули GPS, Wi-Fi и Bluetooth, порт USB Type-C.