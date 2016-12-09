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Компактная камера Light L16 с 16 объективами

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Новинка включает 16 линз и, как утверждают разработчики, может по качеству фотографий соревноваться с цифровыми зеркальными камерами
12.12.2016
Photonews

Принцип работы устройства прост. При нажатии кнопки спуска все 16 объективов одновременно захватывают изображение при разных фокусных расстояниях. Технология, разработанная специалистами Light, объединяет все полученные снимки в одно большое изображение с разрешением 52 Мп. После съёмки в кадр можно внести разные изменения, например, уменьшить или увеличить глубину резкости, сместить фокус и экспозицию. 

L16 работает под управлением операционной системы Android и имеет встроенный модуль Wi-Fi. Камера обеспечивает зуммирование в диапазоне от 35 до 150 мм. Также отмечаются большой пятидюймовый сенсорный дисплей, функция видеосъёмки в формате 4K, корпус с защитой от воды и пыли класса IP54, GPS, акселерометр.

Оснащение включает процессор Qualcomm Snapdragon 820, до 256 Гбайт флеш-памяти, сенсорный 5-дюймовый дисплей формата Full HD (1920 × 1080 точек), модули GPS, Wi-Fi и Bluetooth, порт USB Type-C.
 
Изначально поставки планировалось организовать летом 2016-го, но затем сроки были перенесены на начало следующего года. И вот теперь говорится, что устройство выйдет лишь ближе к середине 2017-го. 

Отмечается также, что в конструкцию камеры решено внести изменения с целью дальнейшего улучшения качества снимков. Вместо 16 модулей f/2,4 будут применяться пять модулей 28mm f/2,0, ещё пять модулей 70mm f/2,0 и шесть модулей 150mm f/2,4. 



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