Редактор Affinity Photo ставит своей целью предоставить возможности обработки фотографий, сходные с популярнейшим редактором Photoshop, однако за меньшую стоимость. Одновременно с выходом новой версии для Windows, версия Affinity Photo для Mac получила серьезный апгрейд – до версии 1.5.



Приложение Affinity Photo для Windows получило те же функции, что и Affinity Photo для Mac v.1.5. Таким образом, улучшается кросс-платформенная совместимость.

В дополнение к функциям, которые были реализованы в предыдуших версиях Affinity Photo получили следующие возможности:



- макросы для записи и воспроизведения последовательности команд;

продвинутое совмещение HDR с глубокими 32-битными изображениями на выходе;

- широкое отображение рабочего пространства – как для HDR, так и для LDR изображений;

- функция фокус-стекинга из нескольких снимков – для получения большой глубины резкости;

- полная пакетная обработка большого количества снимков за один проход;

- совершенно новый поход к редактированию 360-градусных изображений;

- запись в формате PSD;

- 32-битное редактирования, включая импорт и экспорт в открытом формате OpenEXR с широким динамическим диапазоном яркости;

- автоматическая коррекция изображения на базе профилей – тысячи комбинаций «камера + объектив».