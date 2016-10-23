Зарегистрироваться / или
Почта:

Пароль:

Запомнить меня
Напомнить пароль

Affinity Photo

Главная / Новости / Программы
Объявлен официальный выход финальной версии Affinity Photo для ОС Windows
12.12.2016
Photonews

Редактор Affinity Photo ставит своей целью предоставить возможности обработки фотографий, сходные с популярнейшим редактором Photoshop, однако за меньшую стоимость. Одновременно с выходом новой версии для Windows, версия Affinity Photo для Mac получила серьезный апгрейд – до версии 1.5. 

Приложение Affinity Photo для Windows получило те же функции, что и Affinity Photo для Mac v.1.5. Таким образом, улучшается кросс-платформенная совместимость. 

В дополнение к функциям, которые были реализованы в предыдуших версиях Affinity Photo получили следующие возможности: 

- макросы для записи и воспроизведения последовательности команд; 
продвинутое совмещение HDR с глубокими 32-битными изображениями на выходе; 
- широкое отображение рабочего пространства – как для HDR, так и для LDR изображений; 
- функция фокус-стекинга из нескольких снимков – для получения большой глубины резкости; 
- полная пакетная обработка большого количества снимков за один проход; 
- совершенно новый поход к редактированию 360-градусных изображений; 
- запись в формате PSD; 
- 32-битное редактирования, включая импорт и экспорт в открытом формате OpenEXR с широким динамическим диапазоном яркости; 
- автоматическая коррекция изображения на базе профилей – тысячи комбинаций «камера + объектив». 



Комментарии /
Дополнительно /
Еще никто не нажал "Мне нравится" :(
Будьте первым: Войдите или зарегистрируйтесь


Новости по теме /
12.12.2016
Affinity Photo
01.12.2016
CaptureOnTouch Pro
05.11.2016
Voigtlander Nokton 58mm f/1.4 SL II S
23.10.2016
В стоковое приложение Android Камера возвращается Ручной Режим
23.10.2016
В Instagram появится Zoom
Зарегистрироваться
О проекте
Забыли пароль?
Copyright © 2011 Photonews
Наш RSS
Пользовательское соглашение
Реклама на сайте
Контакты
Вконтакте