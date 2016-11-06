Зарегистрироваться / или
Почта:

Пароль:

Запомнить меня
Напомнить пароль

Выставка "White" фотографа Антона Ланге

Главная / Новости / События
ASKERI GALLERY И ПОРТАЛ ARTONLINE24.COM ПРЕДСТАВЛЯЮТ ВЫСТАВКУ АНТОНА ЛАНГЕ WHITE
08.12.2016
Photonews

Антон Ланге – классик российской пленочной фотографии. Он прославился работой с ведущими глянцевыми журналами, таких как ELLE, Vogue, GQ, а его фотопроекты участвовали в самых значимых выставках фотографии. Путешественник по духу, в последние годы Антон реализовал несколько масштабных фото- и кинопроектов, в том числе «Россия из окна поезда» и «Хребет. Кавказ от моря до моря». 

Антон Ланге одним из первых в России обратился к авторским подписным и нумерованным отпечаткам — с тех пор многие из его работ стали бестселлерами и вошли в лучшие частные собрания. Фотограф регулярно пополняет коллекции limited editions и отличается смелым исполнением своих работ, в том числе, в сверхкрупных форматах и в соответствии с новейшими материалами и технологиями печати. Его внимание обращено на органичное взаимодействие фотографии и определенного пространства, фотографии и конкретной коллекции искусства. 

На выставке White будут представлены классические жанры: пейзаж, портрет, ню. Главные действующие лица повествования — море, выбеленные солнцем дома и, конечно, притягательное обнаженное тело неизвестной героини. Обладающие особенным характером изображения снимки подчеркивают узнаваемый стиль Антона Ланге. 

Обширный творческий материал автора требует масштабной ретроспективы, поэтому в рамках камерной выставки White будут фотографии, которые никогда не экспонировались. Но именно они являются отправными точками новых проектов, которые готовит Антон Ланге. Таким образом, у гостей выставки появится уникальная возможность заглянуть в мастерскую фотографа, увидеть, как кристаллизируются идеи. 

Адрес Askeri gallery: Москва, ул. Поварская 31/29

Посещение по предварительной записи +7 (499) 518-03-44 
Часы работы: по будням с 10-19 ч.



Комментарии /
Дополнительно /
Еще никто не нажал "Мне нравится" :(
Будьте первым: Войдите или зарегистрируйтесь


Новости по теме /
09.12.2016
Фотовыставка Фотография – холст, масло. Выставка Анны Останиной
08.12.2016
Выставка "White" фотографа Антона Ланге
04.12.2016
Выставка «По следам «Жертвоприношения»
04.12.2016
В Галерее Классической Фотографии пройдут вечера виниловой музыки
06.11.2016
ШкАФ. Дни Открытых Дверей
Зарегистрироваться
О проекте
Забыли пароль?
Copyright © 2011 Photonews
Наш RSS
Пользовательское соглашение
Реклама на сайте
Контакты
Вконтакте