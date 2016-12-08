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Объектив Nocturnus 50 F0.95 II для полнокадровых Sony E

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Компания Meyer-Optik-Görlitz, немецкий производитель высококачественной оптики, выпустила Nocturnus 50 F0.95 II
08.12.2016
Photonews

Объектив Nocturnus 50 F0.95 II имеет фокусное расстояние 50 мм, а диапазон диафрагменных чисел – от F/0.95 до F/22, что обеспечивает невероятную многосторонность его использования, как с точки зрения съемки при низкой освещенности, так и глубины резкости. Оптическая схема объектива состоит из 10 элементов в 7 группах и гарантирует высокое разрешение в плоскости фокусировки. Производитель поясняет, что 15 лепестков диафрагмы с антиотражающим покрытием дают приятное боке с округлыми световыми пятнами. 


Объектив Nocturnus 50 F0.95 II имеет минимальное расстояние фокусировки 50 сантиметров, а весит он 680 граммов. Ручное управление фокусировкой, а также бесступенчатое диафрагменное кольцо работают практически бесшумно, что делает объектив весьма интересным для видеоографов. 
 
 
 
 



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