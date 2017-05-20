Четыре бесплатных семинара и тестирование Fujifilm в Санкт-Петербурге

рекрасная новость для жителей и гостей Санкт-Петербурга — 20 мая состоится очередной Fujifilm Photoday, где ведущие фотомастера страны поделятся своим опытом, а гости смогут протестировать любую камеру или объектив из модельного ряда Fujifilm, включая новинки X100F, X-T20 и XF50mmF2. Также вы сможете больше узнать о беззеркальной среднеформатной камере GFX 50S и познакомиться с ней поближе.

В этом году Fujifilm PhotoDay открывает сезон в Санкт-Петербурге. 20 мая мероприятие пройдет в уже полюбившемся пространстве Ткачи. Нас ждут выступления признанных мастеров фотографии, тестирование фототехники Fujifilm, специальные съемочные зоны — настоящий праздник фотографии!

Программа:

Регистрация гостей, тестирование техники - 11.30 - 12.00

Алексей Малышев: «Как научиться снимать свадебный репортаж» - 12.00 - 13.10

Стиль Алексея можно охарактеризовать как репортажную постановку или постановочный репортаж. «В работах я придерживаюсь такого принципа: как можно меньше намеренных взглядов в камеру и прямого позирования. Для меня свадьба — это всегда эмоции. Много эмоций, которыми я с удовольствием питаюсь, отдавая взамен воспоминания в виде фотографий».

Сайт фотографа: malexei.ru

Юрий Илюхин: «Классический портрет в стиле Голливуд с постоянным светом» - 13.40 - 14.50

Рецепт съемки портрета от ведущего рекламного фотографа Беларуси. На примере будет показан процесс съемки, начиная от построения световой схемы, подключения к компьютеру, до обработки финального изображения.

Сайт фотографа: www.byphoto.by

Александр Гныря: Презентация новинок FUJIFILM - 15.10 - 15.40

Презентация новинок FUJIFILM: GFX 50s, X-T20, X100F и XF50F2.

Александр Медведев: «Как придумывать и снимать интересные фотографии» - 16.00 - 17.10

Как на практике придумывать и снимать работы, которые привлекают внимание и вызывают отклик даже у незнакомых людей? Что такое содержательная фотография, образ и стиль в фотографии, как все это устроено и работает? Как информация попадает в фотографию и что мы должны для этого сделать? Почему одни картинки считаются «дорогими» и «профессиональными», а другие любительскими? И самое главное, что мы можем изменить в своих работах к лучшему?

Сайт фотографа: medvdv.com

Александр Петросян: «Городские истории» - 17.40 - 18.50

Вас ждут увлекательные рассказы о создании кадров от одного из лучших современных фотографов в жанре репортажа и уличной фотографии. Яркие, часто гротескные снимки этого автора надолго врезаются в память даже тем, кто не питает большой симпатии к уличному жанру.

Сайт фотографа: aleksandrpetrosyan.com

Креативное пространство «Ткачи», набережная Обводного канала, 60, 319​

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться:

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