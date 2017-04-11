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Портретная фотосъемка в студии. Начало

Главная / События / Портретная фотосъемка в студии. Начало

Цена 18000 руб.



11 апреля 2017
по
27 апреля 2017
«Букварь» студийного фотографа — скрупулезно собранная база практических знаний, необходимая для дальнейшего развития.
07.04.2017
Михаил Панин

Курс обучения «Портретная фотосъемка в студии. Начало» — это «букварь» студийного фотографа. Программа была разработана мастером портретной фотографии Михаилом Паниным специально для новичков и позволяет получить всю информацию, необходимую для начала осознанной работы в студии. 

Теория. Уже на теоретической части слушатели получат множество ценных сведений, на поиск и изучение которых «самоучки» могут потратить не один месяц. Мы не будем тратить время на лекции по истории фотографии — эти материалы легко найти и изучить самостоятельно. В программе только действительно полезная техническая информация. 
Практика. Эта часть курса включает учебные фотосессии, на которых изучаются популярные техники работы со светом. Профессиональные модели и визажисты создадут картинку, которую хочется запечатлеть. 
 

Фотокурс «Портретная фотосъемка. Начало» позволяет: 

- начать в полную силу использовать возможности своей фототехники; 
- разобраться, что, как и для чего использовать в студии; 
-изучить простые и эффектные световые решения и узнать, как модифицировать их под конкретный случай; 
- спокойно и вдумчиво фотографировать — в группе не больше 7 человек; 
- понять, как фотограф может скорректировать внешность модели; 
- изучить основы композиции в портрете; 
- научиться снимать эффектный портрет всего с одним источником света; 
- осознанно работать с большим количеством источников света, каждый из которых действительно нужен; 
- видеть ошибки в освещении и не бояться теней; 
- сформировать первоначальную базу профессиональных контактов (модели и визажисты, работающие на курсе); 
- сократить количество неудачных снимков, уйти от случайных кадров, забыть о съемке «тысячи кадров ради одного».
 
 
Даты занятий: 11-27 апреля . 
Место проведения: студия Константина Бертинина (5 минут от метро Тургеневская) 
Продолжительность курса: 3 недели. 
График занятий: по вторникам и четвергам с 19:30. 
Длительность занятия: 3-4 часа. 
Размер группы: 5-7 человек 

Стоимость обучения — 18 000 рублей. 
Запись на обучение производится по предоплате. Размер предоплаты — 5 000 рублей. 
Оставшаяся часть оплаты вносится на первом занятии.
 



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