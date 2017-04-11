Курс обучения «Портретная фотосъемка в студии. Начало» — это «букварь» студийного фотографа. Программа была разработана мастером портретной фотографии Михаилом Паниным специально для новичков и позволяет получить всю информацию, необходимую для начала осознанной работы в студии.



Теория. Уже на теоретической части слушатели получат множество ценных сведений, на поиск и изучение которых «самоучки» могут потратить не один месяц. Мы не будем тратить время на лекции по истории фотографии — эти материалы легко найти и изучить самостоятельно. В программе только действительно полезная техническая информация.

Практика. Эта часть курса включает учебные фотосессии, на которых изучаются популярные техники работы со светом. Профессиональные модели и визажисты создадут картинку, которую хочется запечатлеть.



Фотокурс «Портретная фотосъемка. Начало» позволяет:



- начать в полную силу использовать возможности своей фототехники;

- разобраться, что, как и для чего использовать в студии;

-изучить простые и эффектные световые решения и узнать, как модифицировать их под конкретный случай;

- спокойно и вдумчиво фотографировать — в группе не больше 7 человек;

- понять, как фотограф может скорректировать внешность модели;

- изучить основы композиции в портрете;

- научиться снимать эффектный портрет всего с одним источником света;

- осознанно работать с большим количеством источников света, каждый из которых действительно нужен;

- видеть ошибки в освещении и не бояться теней;

- сформировать первоначальную базу профессиональных контактов (модели и визажисты, работающие на курсе);

- сократить количество неудачных снимков, уйти от случайных кадров, забыть о съемке «тысячи кадров ради одного». Даты занятий: 11-27 апреля .

Место проведения: студия Константина Бертинина (5 минут от метро Тургеневская)

Продолжительность курса: 3 недели.

График занятий: по вторникам и четвергам с 19:30.

Длительность занятия: 3-4 часа.

Размер группы: 5-7 человек



Стоимость обучения — 18 000 рублей.

Запись на обучение производится по предоплате. Размер предоплаты — 5 000 рублей.

Оставшаяся часть оплаты вносится на первом занятии. http://www.paninphotoschool.ru/photocourses/?course=46

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