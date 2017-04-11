Курс обучения «Портретная фотосъемка в студии. Начало» — это «букварь» студийного фотографа. Программа была разработана мастером портретной фотографии Михаилом Паниным специально для новичков и позволяет получить всю информацию, необходимую для начала осознанной работы в студии.
Теория. Уже на теоретической части слушатели получат множество ценных сведений, на поиск и изучение которых «самоучки» могут потратить не один месяц. Мы не будем тратить время на лекции по истории фотографии — эти материалы легко найти и изучить самостоятельно. В программе только действительно полезная техническая информация.
Практика. Эта часть курса включает учебные фотосессии, на которых изучаются популярные техники работы со светом. Профессиональные модели и визажисты создадут картинку, которую хочется запечатлеть.
- начать в полную силу использовать возможности своей фототехники;
- разобраться, что, как и для чего использовать в студии;
-изучить простые и эффектные световые решения и узнать, как модифицировать их под конкретный случай;
- спокойно и вдумчиво фотографировать — в группе не больше 7 человек;
- понять, как фотограф может скорректировать внешность модели;
- изучить основы композиции в портрете;
- научиться снимать эффектный портрет всего с одним источником света;
- осознанно работать с большим количеством источников света, каждый из которых действительно нужен;
- видеть ошибки в освещении и не бояться теней;
- сформировать первоначальную базу профессиональных контактов (модели и визажисты, работающие на курсе);
- сократить количество неудачных снимков, уйти от случайных кадров, забыть о съемке «тысячи кадров ради одного».
Место проведения: студия Константина Бертинина (5 минут от метро Тургеневская)
Продолжительность курса: 3 недели.
График занятий: по вторникам и четвергам с 19:30.
Длительность занятия: 3-4 часа.
Размер группы: 5-7 человек
Стоимость обучения — 18 000 рублей.
Запись на обучение производится по предоплате. Размер предоплаты — 5 000 рублей.
Оставшаяся часть оплаты вносится на первом занятии.