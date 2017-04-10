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Предметная фотосъемка. 1-ая ступень. Курс Владимира Морозова

Главная / События / Предметная фотосъемка. 1-ая ступень. Курс Владимира Морозова

Цена 43000 руб.



10 апреля 2017
по
16 апреля 2017
Программа курса позволяет разобраться в тонкостях и приемах, используемых в предметной фотографии, и приобрести практические навыки для начала самостоятельной осмысленной работы.
07.04.2017
Владимир Морозов

Сегодня предметная фотосъемка стала неотъемлемой частью торговой индустрии. Фотографии рекламируемых объектов печатаются в каталогах, буклетах, периодических изданиях, используются в наружной рекламе. С развитием интернет-магазинов изображение товара стало являться единственным доступным для потребителя способом оценить достоинства объекта продажи. В этом случае именно на основании фотографии клиентом магазина делаются определенные выводы, которые в дальнейшем влияют на решение о покупке. 

Неудивительно, что к качеству предметной фотосъемки предъявляются высочайшие требования. Фотограф должен уметь «показать товар лицом» — найти самый выгодный ракурс, который покажет функциональные достоинства рекламируемого объекта и его отличия от товаров-конкурентов. О множестве профессиональных приемов и хитростей, используемых мастерами предметной фотосъемки и позволяющих представить объект в самом выгодном свете, на своем фотокурсе расскажет опытнейший рекламный фотограф Владимир Морозов.

 
Программа обучения 

- Оборудование для предметной фотосъемки. Свет, как основа формирования образа предмета 
- Фотосъемка стекла 
- Съемка предметов с использованием Tilt/Shift-объектива 
- Съемка предметов «под обтравку» 
- Съемка предметов из различных материалов 
- Съемка предметов с глянцевой поверхностью 
- Оптимизация съемки винных бутылок различной формы, съемка пива 
- Основы постобработки фотографий
 
 
 
Даты занятий: 10-16 апреля (когда следующая группа?) 

Место проведения: Sunlightstudio (м. Электрозаводская, ул. Электрозаводская, 21, проходная Электрозавода №3, 2 этаж) 
График занятий: по будням — с 19:30, в субботу и воскресенье — с 15:00 (в субботу два занятия подряд) 
Длительность занятия: 3 часа 
Размер группы: 5-7 человек 

Стоимость обучения на первой ступени — 43 000 рублей. 
Запись на обучение производится по предоплате. Размер предоплаты — 7 000 рублей. 
Оставшаяся часть оплаты вносится на первом занятии.
 



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