Предметная фотосъемка. 1-ая ступень. Курс Владимира Морозова

рограмма курса позволяет разобраться в тонкостях и приемах, используемых в предметной фотографии, и приобрести практические навыки для начала самостоятельной осмысленной работы.

Сегодня предметная фотосъемка стала неотъемлемой частью торговой индустрии. Фотографии рекламируемых объектов печатаются в каталогах, буклетах, периодических изданиях, используются в наружной рекламе. С развитием интернет-магазинов изображение товара стало являться единственным доступным для потребителя способом оценить достоинства объекта продажи. В этом случае именно на основании фотографии клиентом магазина делаются определенные выводы, которые в дальнейшем влияют на решение о покупке.



Неудивительно, что к качеству предметной фотосъемки предъявляются высочайшие требования. Фотограф должен уметь «показать товар лицом» — найти самый выгодный ракурс, который покажет функциональные достоинства рекламируемого объекта и его отличия от товаров-конкурентов. О множестве профессиональных приемов и хитростей, используемых мастерами предметной фотосъемки и позволяющих представить объект в самом выгодном свете, на своем фотокурсе расскажет опытнейший рекламный фотограф Владимир Морозов.

Программа обучения



- Оборудование для предметной фотосъемки. Свет, как основа формирования образа предмета

- Фотосъемка стекла

- Съемка предметов с использованием Tilt/Shift-объектива

- Съемка предметов «под обтравку»

- Съемка предметов из различных материалов

- Съемка предметов с глянцевой поверхностью

- Оптимизация съемки винных бутылок различной формы, съемка пива

- Основы постобработки фотографий

Даты занятий: 10-16 апреля (когда следующая группа?)



Место проведения: Sunlightstudio (м. Электрозаводская, ул. Электрозаводская, 21, проходная Электрозавода №3, 2 этаж)

График занятий: по будням — с 19:30, в субботу и воскресенье — с 15:00 (в субботу два занятия подряд)

Длительность занятия: 3 часа

Размер группы: 5-7 человек



Стоимость обучения на первой ступени — 43 000 рублей.

Запись на обучение производится по предоплате. Размер предоплаты — 7 000 рублей.

Оставшаяся часть оплаты вносится на первом занятии.

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