Предметная фотосъемка. 1-ая ступень. Курс Владимира Морозова

Сегодня предметная фотосъемка стала неотъемлемой частью торговой индустрии. Фотографии рекламируемых объектов печатаются в каталогах, буклетах, периодических изданиях, используются в наружной рекламе. С развитием интернет-магазинов изображение товара стало являться единственным доступным для потребителя способом оценить достоинства объекта продажи. В этом случае именно на основании фотографии клиентом магазина делаются определенные выводы, которые в дальнейшем влияют на решение о покупке.
Неудивительно, что к качеству предметной фотосъемки предъявляются высочайшие требования. Фотограф должен уметь «показать товар лицом» — найти самый выгодный ракурс, который покажет функциональные достоинства рекламируемого объекта и его отличия от товаров-конкурентов. О множестве профессиональных приемов и хитростей, используемых мастерами предметной фотосъемки и позволяющих представить объект в самом выгодном свете, на своем фотокурсе расскажет опытнейший рекламный фотограф Владимир Морозов.
- Оборудование для предметной фотосъемки. Свет, как основа формирования образа предмета
- Фотосъемка стекла
- Съемка предметов с использованием Tilt/Shift-объектива
- Съемка предметов «под обтравку»
- Съемка предметов из различных материалов
- Съемка предметов с глянцевой поверхностью
- Оптимизация съемки винных бутылок различной формы, съемка пива
- Основы постобработки фотографий
Место проведения: Sunlightstudio (м. Электрозаводская, ул. Электрозаводская, 21, проходная Электрозавода №3, 2 этаж)
График занятий: по будням — с 19:30, в субботу и воскресенье — с 15:00 (в субботу два занятия подряд)
Длительность занятия: 3 часа
Размер группы: 5-7 человек
Стоимость обучения на первой ступени — 43 000 рублей.
Запись на обучение производится по предоплате. Размер предоплаты — 7 000 рублей.
Оставшаяся часть оплаты вносится на первом занятии.