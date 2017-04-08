Интенсивный курс Стива Ласмина «Практика портретной ретуши»

Двухдневный курс, посвященный постобработке фотографий средствами Adobe Photoshop.

Программа построена по принципу «от простого к сложному» и включает изучение профессиональных приемов, используемых на всех этапах ретуши портретных фотографий. На курсе рассматриваются методики, позволяющие оптимизировать и ускорить процесс ретуши без потери качества работы.

График занятий: 2 дня, с 12:00.

Длительность занятия: 6-7 часов.

Стоимость обучения — 12 000 рублей.

Запись в группу производится по предоплате 6 000 рублей. Оставшаяся часть оплаты вносится на первом занятии.

http://www.paninphotoschool.ru/photocourses/?course=15&prt=18731

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