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Интенсивный курс Стива Ласмина «Практика портретной ретуши»

Главная / События / Интенсивный курс Стива Ласмина «Практика портретной ретуши»

Цена 12000 руб.



08 апреля 2017
по
09 апреля 2017
8-9 апреля фотошкола Михаила Панина представляет интенсивный курс Стива Ласмина «Практика портретной ретуши».
07.04.2017
Стив Ласмин

Двухдневный курс, посвященный постобработке фотографий средствами Adobe Photoshop.
Программа построена по принципу «от простого к сложному» и включает изучение профессиональных приемов, используемых на всех этапах ретуши портретных фотографий. На курсе рассматриваются методики, позволяющие оптимизировать и ускорить процесс ретуши без потери качества работы.

 

 

График занятий: 2 дня, с 12:00.
Длительность занятия: 6-7 часов.

Стоимость обучения — 12 000 рублей.
Запись в группу производится по предоплате 6 000 рублей. Оставшаяся часть оплаты вносится на первом занятии.

http://www.paninphotoschool.ru/photocourses/?course=15&prt=18731




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