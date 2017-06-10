Мастер-класс Ирины Недялковой

2-х дневный Мастер - Класс фотографа Ирины Недялковой
"Как преуспеть в фото бизнесе: от Новичка до Профи!"
Теория. Практика. Обработка. Успешные продажи.
1 ДЕНЬ: 10.00 - 19.00
Теория.
Кофе - брэйк.
Практическая часть. Съемка на пленере.
О СЕБЕ :
• Поделюсь секретом успешного развития: Как за короткий период времени стать топовым фотографом и выйти в сегмент premium класса.
• Искусство продажи себя, внутренние преграды своего развития.
• Важность фирменного стиля
• Определение своей целевой аудитории, формирование клиентоориентированного портфолио.
• Ценообразование.
• Отношение и общение с клиентом до и после съемки
ПОДГОТОВКА К СЪЕМКЕ :
• Выбор стиля, идея съемки. Время и место локации. Одежда и аксессуары.
• Семейная фото съемка. Психологические аспекты съемки семьи. Кто ваши модели и что они ожидают от съемки.
• Фото съемка “В ожидании малыша”. Все тонкости и нюансы.
• Cъемка материнства.
• Работа с детьми разных возрастов.
ФОТО ПРОЕКТЫ :
• Фото проекты от идеи до воплощения.
• Виды и идеи фото проектов.
• Создание творческой команды профессионалов.
• Взаимодействие, работа и съемка в команде. Организационные вопросы.
• Сдаем клиенту конечный продукт.
СЪЕМКА : Практическая часть
• Важные моменты красивого кадра. Композиция, перспектива, плановость, принцип “золотого сечения”, свет, цвет.
• Акценты в съемке (идейные, предметные, цветовые), характеризующие ребенка, семью.
• Съемка в любое время года и при любой погоде, благоприятные условия для съемки.
• Идеи и творческие приемы.
• Раскрепощаем родителей: способы получения эмоций на снимке.
2 ДЕНЬ: 10.00 - 19.00
Практическая часть. Съемка в студии.
Обработка.
Кофе - брэйк.
Разбор ваших работ.
Теория - Успешные продажи .
ПОДГОТОВКА к обработке готового материала:
• Конвертация из RAW с помощью Adobe Camera RAW и Bridge. Добиваемся максимального динамического диапазона снимков.
• Задаем баланс белого, резкость, насыщенность и другие параметры, необходимые для качественной работы в Adobe Photoshop.
• Сортировка, отбор, импорт фотографий.
• Приведение полной серии к одному стилю, оптимизация процесса.
• Критерии отбора фотографий: какие в портфолио, какие — клиенту. В чем разница.
ОБРАБОТКА :
• Композиция и привязка зрительского внимания.
• Кадрирование, акцент на главном, избавление от "мусора".
• Баланс белого, правильный скин-тон, светотеневой рисунок, тонирование.
• Работа со слоями, режимы наложения. Борьба с паразитными тонами.
• Художественная обработка фото: работа с цветом, светом, воздухом.
• Ретушь, портретное фото, исправление дефектов кожи и фигуры.
• Мои авторские приемы, «сказочность» фотографии.
• Создание, запись и использование “пресетов”
• Добавление резкости и подготовка фото к размещению в web-пространстве.
• Авторская обработка нескольких изображений "от" и "до" с применением целого арсенала приемов.
• Основные ошибки, которые допускают фотографы при работе с обработкой.
• Разбор фотографий участников мастер-класса.
Успешные Продажи :
• Психология успеха. Выбор своего пути продвижения.
• Как найти своего клиента и сделать его постоянным.
• Реклама без вложений
• Сарафанное радио: Как сделать так, чтобы от одного клиента пришло 10.
• Продающие тексты. Как превратить читателя в клиента.
• Реклама в фотографии оффлайн. Техники, повышающие имидж.
• Сотрудничество с печатными журналами и онлайн-изданиями.
Мастер-класс Ирины Недялковой
Ирина Недялкова
2-х дневный Мастер - Класс фотографа Ирины Недялковой
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