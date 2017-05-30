Мастер-класс Ирины Недялковой

2-х дневный Мастер - Класс фотографа Ирины Недялковой

"Как преуспеть в фото бизнесе: от Новичка до Профи!"

Теория. Практика. Обработка. Успешные продажи.



1 ДЕНЬ: 10.00 - 19.00

Теория.

Кофе - брэйк.

Практическая часть. Съемка на пленере.



О СЕБЕ :

• Поделюсь секретом успешного развития: Как за короткий период времени стать топовым фотографом и выйти в сегмент premium класса.

• Искусство продажи себя, внутренние преграды своего развития.

• Важность фирменного стиля

• Определение своей целевой аудитории, формирование клиентоориентированного портфолио.

• Ценообразование.

• Отношение и общение с клиентом до и после съемки



ПОДГОТОВКА К СЪЕМКЕ :

• Выбор стиля, идея съемки. Время и место локации. Одежда и аксессуары.

• Семейная фото съемка. Психологические аспекты съемки семьи. Кто ваши модели и что они ожидают от съемки.

• Фото съемка “В ожидании малыша”. Все тонкости и нюансы.

• Cъемка материнства.

• Работа с детьми разных возрастов.



ФОТО ПРОЕКТЫ :

• Фото проекты от идеи до воплощения.

• Виды и идеи фото проектов.

• Создание творческой команды профессионалов.

• Взаимодействие, работа и съемка в команде. Организационные вопросы.

• Сдаем клиенту конечный продукт.



СЪЕМКА : Практическая часть

• Важные моменты красивого кадра. Композиция, перспектива, плановость, принцип “золотого сечения”, свет, цвет.

• Акценты в съемке (идейные, предметные, цветовые), характеризующие ребенка, семью.

• Съемка в любое время года и при любой погоде, благоприятные условия для съемки.

• Идеи и творческие приемы.

• Раскрепощаем родителей: способы получения эмоций на снимке.



2 ДЕНЬ: 10.00 - 19.00

Практическая часть. Съемка в студии.

Обработка.

Кофе - брэйк.

Разбор ваших работ.

Теория - Успешные продажи .



ПОДГОТОВКА к обработке готового материала:

• Конвертация из RAW с помощью Adobe Camera RAW и Bridge. Добиваемся максимального динамического диапазона снимков.

• Задаем баланс белого, резкость, насыщенность и другие параметры, необходимые для качественной работы в Adobe Photoshop.

• Сортировка, отбор, импорт фотографий.

• Приведение полной серии к одному стилю, оптимизация процесса.

• Критерии отбора фотографий: какие в портфолио, какие — клиенту. В чем разница.



ОБРАБОТКА :

• Композиция и привязка зрительского внимания.

• Кадрирование, акцент на главном, избавление от "мусора".

• Баланс белого, правильный скин-тон, светотеневой рисунок, тонирование.

• Работа со слоями, режимы наложения. Борьба с паразитными тонами.

• Художественная обработка фото: работа с цветом, светом, воздухом.

• Ретушь, портретное фото, исправление дефектов кожи и фигуры.

• Мои авторские приемы, «сказочность» фотографии.

• Создание, запись и использование “пресетов”

• Добавление резкости и подготовка фото к размещению в web-пространстве.

• Авторская обработка нескольких изображений "от" и "до" с применением целого арсенала приемов.

• Основные ошибки, которые допускают фотографы при работе с обработкой.

• Разбор фотографий участников мастер-класса.



Успешные Продажи :

• Психология успеха. Выбор своего пути продвижения.

• Как найти своего клиента и сделать его постоянным.

• Реклама без вложений

• Сарафанное радио: Как сделать так, чтобы от одного клиента пришло 10.

• Продающие тексты. Как превратить читателя в клиента.

• Реклама в фотографии оффлайн. Техники, повышающие имидж.

• Сотрудничество с печатными журналами и онлайн-изданиями.

Стоимость не указана

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