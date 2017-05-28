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Workshop Марата Сафина

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Цена 9000 руб.



28 мая 2017
по
28 мая 2017
Вы увидите и сможете поучаствовать в процессе съемки, Марат покажет работу с моделями, видение света, раскроет все секреты реализации своих снимков, продемонстрирует обработку фотографий "от и до".
26.03.2017
Марат Сафин

Часть 1. "Теория съемки, авторский подход и видение" 
 

  • Поиск и выбор локаций, поиск помещений для съемки. Важность подбора локации: на что стоит обратить внимание? Отличия "мягкого" и "жесткого" света. Съёмка "под обработку". Секреты съемки «объемных» фотографий без каких-либо осветительных приборов: отражателей, вспышек.
  • Съемка в неблагоприятных условиях.
  • Методы поиска и выбора модели. Поиск "своих" моделей. Предварительное общение с моделью. Выбор одежды, аксессуаров.
  • Подготовка к съемке, нюансы, обязательно обсуждаемые до съемки. Контроль процесса съемки. "Особое" внимание к мелочам: важность деталей.
  • Грубые ошибки, часто допускаемые при съемке, разбор примеров.
  • Психология работы с моделью: как добиться расслабленности и естественности модели.
  • Преодоление "творческого кризиса". Источники вдохновения, развитие чувства цветового восприятия и гармонии.
  • Анализ собственных и чужих работ. Самокритика. Критерии выбора фотографий для портфолио.
  • Личный взгляд на фотографию. Авторский почерк, как добиться узнаваемости своих фотографий. Развитие и создание собственного стиля. Источники для вдохновения.
 
 
Часть 2. "Практика"
  • Практическая часть: съемка в помещении квартирного плана.
  • Идея съемки. Выбор образа во время съемки. Создание образов без помощи визажистов, стилистов.
  • Работа с неопытной моделью или с девушкой, которая вовсе не имеет опыта в съемке. Способы раскрепощения модели. Психология общения с моделью. Создание "живых" снимков. Как добиться эмоций?
  • Поддержание контакта с моделью в процессе съемки.
  • Технические аспекты съемки. Ручная установка всех параметров съемки и почему?
  • Критерии отбора фотографии во время съемки.
  • Чувство света, оценка освещенности. Ракурсы и точки съемки.
 
Часть 3. "Алгоритмы обработки фотографий" 

  • Adobe Photoshop. Расстановка приоритетов в планировании обработки. Структура и этапы обработки в слоях, план обработки, последовательность коррекций. Использование корректирующих слоев для минимизации размеров файла.
  • Разбор "от и до" PSD-файлов.
  • Порядок цветокоррекции в Adobe Photoshop. Авторская обработка: что и почему корректируем в фотографии.
  • Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom. Порядок настройки регулировок. Панели Basic, HSL, Camera Calibration и другие. Установка настроек "по нулям". "Увеличение динамического диапазона" без применения коррекций, содержащих "маскированное" воздействие. Проблемы, возникающие в процессе построения тех или иных коррекций в Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom, их решение. Выборочная цветокоррекция, создание гармоничных цветовых решений. "Цвет и нейтрали". Тонирование "цвета". Проблемы "цифрового" цвета. Уменьшение количества "цветов" в кадре для придания изображению большей гармоничности в зависимости от жанра фотографии: портрет, пейзаж и др.
  • Автоматизация обработки. Построение личной системы Actions. Работа Actions вне зависимости от структуры слоев и установленного языка в интерфейсе Adobe Photoshop.
  • Создание объемного изображения без ручной прорисовки. Выбор канала в качестве "скелета", "заготовки" для повышения яркостного контраста.
  • Возможность цветокоррекции изображений на неоткалиброванном мониторе. Примеры того, как это сделать.
  • Особенности подготовки изображения к размещению в Интернете.
 
 
Часть 4 (Бонус). "Продвижение фотографа в Инстаграм. Другие социальные сети" 

  • Особенности Инстаграм: плюсы и минусы, отличия от продвижения Вконтакте. Запреты в Инстаграм.
  • Заполнение профиля. Стиль аккаунта.
  • Контент-стратегия. Привлечение и удержание клиентов.
  • Поиск целевой аудитории, фильтр аудитории. Поиск активных пользователей, "живых" пользователей, потенциальных клиентов, отталкиваясь как и от Вконтакте, так и от Инстаграм. Почему стоит использовать Вконтакте, работая с Инстаграм?
  • Массфоловинг. Ограничения, скорость работы, приложения и сервисы, упрощающие работу, по Массфоловингу. Повышение активности Профиля. Как работать с несколькими аккаунтами в Инстаграм самостоятельно.
  • Другие социальные сети. Как найти и подобрать ресурсы в Интернете, сайты, на которых желательно зарегистрироваться и вести активную деятельность.
 
 
Стоимость МК:
● 6500 рублей (при оплате до 1 мая)
● 7500 рублей (при оплате со 2 мая по 27 мая)
● 9000 рублей (при оплате в день МК)



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