Workshop Марата Сафина

Adobe Photoshop. Расстановка приоритетов в планировании обработки. Структура и этапы обработки в слоях, план обработки, последовательность коррекций. Использование корректирующих слоев для минимизации размеров файла.

Разбор "от и до" PSD-файлов.

Порядок цветокоррекции в Adobe Photoshop. Авторская обработка: что и почему корректируем в фотографии.

Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom. Порядок настройки регулировок. Панели Basic, HSL, Camera Calibration и другие. Установка настроек "по нулям". "Увеличение динамического диапазона" без применения коррекций, содержащих "маскированное" воздействие. Проблемы, возникающие в процессе построения тех или иных коррекций в Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom, их решение. Выборочная цветокоррекция, создание гармоничных цветовых решений. "Цвет и нейтрали". Тонирование "цвета". Проблемы "цифрового" цвета. Уменьшение количества "цветов" в кадре для придания изображению большей гармоничности в зависимости от жанра фотографии: портрет, пейзаж и др.

Автоматизация обработки. Построение личной системы Actions. Работа Actions вне зависимости от структуры слоев и установленного языка в интерфейсе Adobe Photoshop.

Создание объемного изображения без ручной прорисовки. Выбор канала в качестве "скелета", "заготовки" для повышения яркостного контраста.

Возможность цветокоррекции изображений на неоткалиброванном мониторе. Примеры того, как это сделать.