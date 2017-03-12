Workshop Марата Сафина

Часть 1. "Теория съемки, авторский подход и видение"



- Поиск и выбор локаций, поиск помещений для съемки. Важность подбора локации: на что стоит обратить внимание? Отличия "мягкого" и "жесткого" света. Съёмка "под обработку". Секреты съемки «объемных» фотографий без каких-либо осветительных приборов: отражателей, вспышек.

- Съемка в неблагоприятных условиях.

- Методы поиска и выбора модели. Поиск "своих" моделей. Предварительное общение с моделью. Выбор одежды, аксессуаров.

- Подготовка к съемке, нюансы, обязательно обсуждаемые до съемки. Контроль процесса съемки. "Особое" внимание к мелочам: важность деталей.

- Грубые ошибки, часто допускаемые при съемке, разбор примеров.

- Психология работы с моделью: как добиться расслабленности и естественности модели.

- Преодоление "творческого кризиса". Источники вдохновения, развитие чувства цветового восприятия и гармонии.

- Анализ собственных и чужих работ. Самокритика. Критерии выбора фотографий для портфолио.

- Личный взгляд на фотографию. Авторский почерк, как добиться узнаваемости своих фотографий. Развитие и создание собственного стиля. Источники для вдохновения.



Часть 2. "Практика"



- Практическая часть: съемка в помещении квартирного плана.

Идея съемки. Выбор образа во время съемки. Создание образов без помощи визажистов, стилистов.

- Работа с неопытной моделью или с девушкой, которая вовсе не имеет опыта в съемке. Способы раскрепощения модели. Психология общения с моделью. Создание "живых" снимков. Как добиться эмоций?

- Поддержание контакта с моделью в процессе съемки.

- Технические аспекты съемки. Ручная установка всех параметров съемки и почему?

- Критерии отбора фотографии во время съемки.

- Чувство света, оценка освещенности. Ракурсы и точки съемки.



Часть 3. "Алгоритмы обработки фотографий"



- Adobe Photoshop. Расстановка приоритетов в планировании обработки. Структура и этапы обработки в слоях, план обработки, последовательность коррекций. Использование корректирующих слоев для минимизации размеров файла.

- Разбор "от и до" PSD-файлов.

Порядок цветокоррекции в Adobe Photoshop. Авторская обработка: что и почему корректируем в фотографии.

- Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom. Порядок настройки регулировок. Панели Basic, HSL, Camera Calibration и другие. Установка настроек "по нулям". "Увеличение динамического диапазона" без применения коррекций, содержащих "маскированное" воздействие. Проблемы, возникающие в процессе построения тех или иных коррекций в Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom, их решение. Выборочная цветокоррекция, создание гармоничных цветовых решений. "Цвет и нейтрали". Тонирование "цвета". Проблемы "цифрового" цвета. Уменьшение количества "цветов" в кадре для придания изображению большей гармоничности в зависимости от жанра фотографии: портрет, пейзаж и др.

- Автоматизация обработки. Построение личной системы Actions. Работа Actions вне зависимости от структуры слоев и установленного языка в интерфейсе Adobe Photoshop.

- Создание объемного изображения без ручной прорисовки. Выбор канала в качестве "скелета", "заготовки" для повышения яркостного контраста.

- Возможность цветокоррекции изображений на неоткалиброванном мониторе. Примеры того, как это сделать.

- Особенности подготовки изображения к размещению в Интернете.



Часть 4 (Бонус). "Продвижение фотографа в Инстаграм. Другие социальные сети"



- Особенности Инстаграм: плюсы и минусы, отличия от продвижения Вконтакте. Запреты в Инстаграм.

- Заполнение профиля. Стиль аккаунта.

- Контент-стратегия. Привлечение и удержание клиентов.

- Поиск целевой аудитории, фильтр аудитории. Поиск активных пользоватей, "живых" пользователей, потенциальных клиентов, отталкиваясь как и от Вконтакте, так и от Инстаграм. Почему стоит использовать Вконтакте, работая с Инстаграм?

- Массфоловинг. Ограничения, скорость работы, приложения и сервисы, упрощающие работу, по Массфоловингу. Повышение активности Профиля. Как работать с несколькими аккаунтами в Инстаграм самостоятельно.

- Другие социальные сети. Как найти и подобрать ресурсы в Интернете, сайты, на которых желательно зарегистрироваться и вести активную деятельность.

Стоимость МК:

● 6500 рублей (при оплате до 11 марта включительно)

● 8000 рублей (при оплате в день МК)

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