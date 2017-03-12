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Мастер-класс «Свадебная фотография»

Главная / События / Мастер-класс «Свадебная фотография»

Цена 10000 руб.



12 марта 2017
по
12 марта 2017
В портфолио каждого фотографа должны быть фотографии с красивыми парами, красивыми стилизованными образами, шикарными локациями.
11.03.2017
Алексей Саватеев

Теоретическая часть:

  • работа с парой на съемках
  • ценовые сегменты
  • с чего начать
  • как перейти и сегмента в сегмент
  • как использовать конкуренцию
  • дополнительные услуги
  • сайт свадебного фотографа
  • свадебные порталы
  • портфолио свадебного фотографа
  • фото-книга как мощнейший инструмент
  • переговоры по телефону и определение платежеспособности заказчика - о чем говорить, что обсуждать и не обсуждать по телефону
  • встреча. где назначить встречу
  • о чем говорить, что обсуждать, что показывать
  • одежда на встрече и свадьбе

Практическая часть:

  • атмосфера
  • общий план
  • детальки
  • встреча
  • колечки
  • церемония
  • поцелуй
  • отражение
  • минимализм
  • интересная светотень
  • динамика
  • импровизация
 
 
 
Стоимость: 10 000 рублей



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