Мастер-класс «Свадебная фотография»

Теоретическая часть:
- работа с парой на съемках
- ценовые сегменты
- с чего начать
- как перейти и сегмента в сегмент
- как использовать конкуренцию
- дополнительные услуги
- сайт свадебного фотографа
- свадебные порталы
- портфолио свадебного фотографа
- фото-книга как мощнейший инструмент
- переговоры по телефону и определение платежеспособности заказчика - о чем говорить, что обсуждать и не обсуждать по телефону
- встреча. где назначить встречу
- о чем говорить, что обсуждать, что показывать
- одежда на встрече и свадьбе
Практическая часть:
- атмосфера
- общий план
- детальки
- встреча
- колечки
- церемония
- поцелуй
- отражение
- минимализм
- интересная светотень
- динамика
- импровизация
Стоимость: 10 000 рублей
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