Семинар «Студийный минимум»

В небольшой группе слушатели изучают свойства света, студийное оборудование, экспонометрию, схемы освещения. Семинар включает более четырех часов практики студийной съемки с участием модели.
Занятия проходят в профессиональных студиях.
Требования к слушателям:
- понимание принципов работы фотокамеры в рамках любого из базовых курсов
- наличие цифровой или пленочной зеркальной камеры с возможностью установки внешней вспышки (владельцам Sony нужно обязательно принести накамерную вспышку)
- при возможности возьмите с собой на занятие различные объективы: в первую очередь вам пригодится zoom-объектив среднего диапазона, а также — светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
Стоимость : 5500 рублей
Преподаватель: Юрий Винецкий
Группа: не более 8 человек
Занятий: 1 занятие
Время: с 11:00 до 20:00
Место: Каланчевская ул., 17
Группа: не более 8 человек
Занятий: 1 занятие
Время: с 11:00 до 20:00
Место: Каланчевская ул., 17
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